AKP'ye geçince Erdoğan'ı övmelere doyamamıştı: Meğer hedefi Erdoğan'ı indirmekmiş!

Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Gaziantep'te Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın CHP'den istifa ederek AKP'ye katılmasının ardından tartışmalar sürüyor. Yılmaz'ın AKP'ye katılma nedenini hakkında yürütülen soruşturma olduğu öne sürülmüş ve soruşturmada 'kovuşturmaya yer yok' kararı verildi iddia edilmişti.

CHP'den istifa edip AKP'ye katılan Yılmaz'ın sosyal medyada paylaşılan videosu tartışmalara neden oldu. AKP'nin bir etkinliğinde konuşma yapan Yılmaz, “Davam, 15 Temmuz’da tanklar namlusunu şakağına dayadığında ‘Gelecekleri varsa görecekleri de vardır’ diyen Cumhurbaşkanımızın davasıdır. Rol modeliniz sadece Türkiye’nin değil dünyanın lideridir” dedi.

"RAKİPLERİNE TUZAK KURUP DEVRE DIŞI BIRAKMAYA ÇALIŞIYOR"

Konuya ilişkin tartışmalar sürerken Yılmaz'ın geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sert eleştirileri ortaya çıktı. 24 Haziran seçimleri Gaziantep Adliyesi önünde yaptığı bir konuşmada Yılmaz, Erdoğan'ın tuzaklar kurarak rakiplerini devre dışı bırakmaya çalıştığını belirtti. Yılmaz, "Ben AKP'li arkadaşlarıma sesleniyorum. Bizler sizin gibi düşünmeyen insanlarız. Bizler sizlerin yakınlarıyız. Benim oğluma, benim anneme, benim ağabeyime, yoldaşıma tanıdığım herkese ağır hakaretler eden küfürler eden bir insanı evet biz yerinden indirmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım üstün bir ırk değilsiniz. Bizlerden daha değerli de değilsiniz. Sadece Cumhurbaşkanısınız. Bu size sizin gibi düşünmeyen insanlara ağır hakaretler etmenizi gerektirmez" dedi.

"AKP'YE GEÇİŞ YOLUNU SEÇTİ"

CHP'li Uğur Kalkan konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Kalkan, "Umut Yılmaz kendisine yönelik dosyaların aklanması için AKP'ye geçiş yolunu seçti. Bunu seçerken de partimize yönelik birçok karalamalarla gündeme geldi. Umut Yılmaz'ın yaptığı bir siyasi irade gaspıdır. Kendisine oy veren partili partisiz bütün seçmenlere saygısızlıktır. AKP'nin başındaki kişinin siyasi rakiplerine tuzaklar kurduğunu ve onları siyaseten devre dışı bırakmaya çalıştığını söylemişti. Ailelerin çocukların televizyon başında kendisini izlediğini ve kendisinin daha dikkatli konuşması yönünde söylemlerde bulunmuştu. Umut Yılmaz gibi partisini partisine ve seçmenine ihanet eden kişileri siyasetin çöplüğüne göndereceğeyiz" ifadelerini kullandı.