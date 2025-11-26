AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı

Yayınlanma:
AKP'li trol Emre Ercis, sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

AKP'de, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşakanı Recep Tayyip Erdoğan'ndan sonra partinin başına kimin geçeceği ile ilgili çeşitli spekülasyonlar ortaya atılıyor.

AKP kulislerinden edinilen bilgilere göre, partinin genel başkanlığı için ismi geçenler arasında Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, damadı Selçuk Bayraktar ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yer alıyor.

bilal-erdogan-erdogan-001.jpg

AKP'Lİ TROLDEN "BİLAL ERDOĞAN" UYARISI: TABELA PARTİSİ OLUR

AKP içindeki tartışmalar sürerken, AKP'li trol Emre Ercis'ten en güçlü aday olarak gösterilen Bilal Erdoğan uyarısı geldi.

Trol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bilal Erdoğan'ın partinin başına geçmesi halinde AKP'nin oy oranından yüzde 5'in üzerine çıkamayacağını ve ilk seçimden sonra "tabela partisi" olacağını savundu.

Ercis, pyalaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan'dan sonra AK Parti'nin başına Genel Başkan olarak Bilal Erdoğan düşünülüyorsa şimdiden geçmiş olsun. Bilal Erdoğan'ın Genel Başkanı olduğu AK Parti %5'i geçemez ve ilk seçimden sonra tabela partisi olur."

akpli-trol.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

