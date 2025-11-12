AKP'li vekil susuzluğa çare buldu

AKP Artvin Milletvekili Faruk Çelik, yaz ayının kurak geçmesiyle birlikte su sorunu yaşayan kentlere ilişkin dikkat çeken öneride bulundu. Çelik, Doğu Karadeniz ve Anadolu’daki su kaynaklarının kuraklığın vurduğu batı illerine taşınmasını önerdi.

Çelik, iklim değişikliği nedeniyle büyükşehirlerde yaşanan su sorununa dikkat çekti.

AKP'li Faruk Çelik, "Artvin, yeşilin ve suyun şehri. Ancak benim yaşadığım şehir Bursa da eskiden 'yeşil Bursa', 'su şehri Bursa' olarak anılırdı. Fakat şu anda Bursa’da iki baraj bulunuyor ve her ikisi de neredeyse sıfır noktasında. Şehir, su kesintileriyle karşı karşıya kaldı. Eskiden Uludağ’a 2–3 metre kar yağardı, kar nisan sonuna kadar erimezdi. Yazın ağustos ayında bile yeni kışın karını konuşurduk. Eylül ve ekim aylarında da kar yağardı. Çocukluğumdan, gençliğimden bunu hatırlıyorum. Şimdi o karlar yok. Geçen yıllarda kar yağmadığı için vatandaşlar otel rezervasyonlarını iptal etti. Dolayısıyla, iklimle ilgili bilim insanlarının yaptığı değerlendirmeler son derece yerinde" dedi.

"BURADA BİR BOLLUK HEBA EDİLİYOR"

"Bir taraftan Artvin’de milletvekilliği yapıp, diğer taraftan batıda yaşayınca; oradaki sıkıntılarla buradaki bolluğu görme imkânımız oldu" diyen Çelik, "Burada sular bol. Acaba dedim ki; suların denize kavuştuğu noktalarda bu sular alınabilir mi? Nasıl petrol taşıyorsak, su da belli yerlere taşınabilir mi? İlkbaharda Artvin’de Şavşat Çayı öyle taşkın akıyor ki, batıdaki susuzluğu görünce bu akan suyun denize akıp gitmesine üzülüyor insan. ‘Orada bir yokluk var, burada bir bolluk heba ediliyor’ diye düşünüyorum.

Bu bir görüştür, değerlendirileceğine inanıyorum. Sadece Artvin değil, ülkemizin suyu bol olan bölgelerinden; nüfusun yoğun olduğu sanayi şehirlerine suyun taşınabileceği projelerin gündeme alınması gerektiğini düşünüyorum. Uşak, Bursa ve başka iller sıkıntı yaşıyor. Bazı yerlerde kuruyan barajlar ve göletler mevcut. Küresel anlamda ciddi bir su sorunu ile karşı karşıyayız. Var olan kaynaklar tükenmeden bu çözümleri konuşmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.