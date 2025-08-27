AKP'li vekil Neşeli Günler müziği ile pazara indi!

Yayınlanma:
AKP’li Mehmet Baykan’ın Konya’daki pazar ziyareti, yurttaşların sesi kısık kalırken kendi konuşmalarına ağırlık vermesi nedeniyle tepki çekti. Esnaf, “250 değil 300 lirayı bulur” diyerek pahalılığı doğruladı. Baykan’ın meyvenin pahalı olduğunu kabul ettiği anlar dikkat çekti.

Konya’da Muhacir Pazarı’nı ziyaret eden AKP Milletvekili Mehmet Baykan, pazarcılar ve yurttaşlarla sohbet etti. Baykan, tezgâh başında esnafa “Meyveyi bir kenara bırak, vatandaş haftalık pazarı 200-250 liraya görebiliyor mu?” diye sordu.

Pazarcı esnafı ise, “250 değil de 300 lirayı bulur” yanıtını verdi.

Baykan’ın ziyaretine ait görüntüler sosyal medya hesabından paylaşıldı. Ancak videoda yurttaşların sesi çok az yer aldı. Baykan’ın kendi konuşmalarına ağırlık vermesi muhalefetin “vatandaşın sesi duyulmuyor” eleştirilerini güçlendirdi.

Uzun süredir muhalefet, iktidarı “pazara çıkmamakla” eleştiriyordu. Baykan’ın ziyareti bu eleştirilerin gölgesinde gerçekleşti ve paylaşılan görüntüler kamuoyunda tartışma yarattı. Baykan'ın videoda meyvenin pahalı olduğunu da itiraf ettiği görüldü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

