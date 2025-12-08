AKP'li siyasetçinin dükkanına ceza kesen zabıta görevden alındı

AKP'li siyasetçinin dükkanına ceza kesen zabıta görevden alındı
Yayınlanma:
Zonguldak Devrek’te gıda denetimleriyle tanınan Zabıta amiri Abdurrahim Altuntaş, AKP’li meclis üyesi Uğur Erdem’in fırınına kesilen ceza kesmesinin ardından AKP'li Belediye Başkanı Özcan Ulupınar tarafından görevden alındı.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde yaptığı gıda denetimleriyle bilinen Devrek Belediyesi Zabıta amiri Abdurrahim Altuntaş’ın görevden alındı. Altuntaş, ilçedeki görenin midesini bulunduran bir pideciye yaptığı denetim ile kamuoyunda tanınmıştı.

SEN MİSİN AKP'LİYE CEZA KESEN

İddiaya göre süreç, aynı zamanda AKP’den Devrek Belediye Meclis Üyesi olan Uğur Erdem’in sahibi olduğu ekmek fırınında yapılan denetimle başladı. Zabıta ekipleri, denetim sırasında söz konusu fırına ceza uyguladı. Bu ceza nedeniyle Uğur Erdem ile Zabıta Müdürü Abdurrahim Altuntaş’ın arası açıldı.

görevden alma öncesinde, Meclis Üyesi Uğur Erdem’in Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar’ı arayarak bazı zabıta personelinin kahvede oturduğunu söyleyip şikâyette bulunduğu öne sürüldü. Bunun üzerine Başkan Ulupınar, zabıta personelinin bulunduğu WhatsApp grubuna mesaj göndererek kahvehanelerde oturulmaması talimatı verdi.

Göreni öğürten pideci mühürlendi! Pas, küf ve böcek dolu yeri pişkince savundularGöreni öğürten pideci mühürlendi! Pas, küf ve böcek dolu yeri pişkince savundular

MESLEKTAŞLARININ ARKASINDA DURDU

Zonguldak yerel medyasından ozgurhalkınsesi'nin haberine göre; Zabıta Müdürü Abdurrahim Altuntaş’ın bu mesaja “Başkanım, benim personelim 5 dakika dinlenmeyecek mi?” şeklinde yanıt verdiği, personelini savunduğu belirtildi. İddialara göre bu cevap üzerine Başkan Özcan Ulupınar, Altuntaş hakkında yazı yazarak görevden alma işlemini başlattı.

Fakat Zonguldak'ın bir diğer yerel medya sitesi pusula'nın haberine göre de Altuntaş'ın görevden alınma nedeni başka. İddiaya göre; Altuntaş, "‘Allah dostları bana 11 ilin yıkılacağını söyledi. Ben biliyordum’ dedi. Bu olayın ardından görevden alındı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Siyaset
Hakan Fidan bile isyan etti! Bütçede 2 milyar liralık Trump krizi
Hakan Fidan bile isyan etti! Bütçede 2 milyar liralık Trump krizi
Sır gibi saklanan İmralı tutanaklarının gerçek sayısı ortaya çıktı! 'Demokratikleşme' için de 'Yeni Anayasa' şartı koştular
Sır gibi saklanan İmralı tutanaklarının gerçek sayısı ortaya çıktı! 'Demokratikleşme' için de 'Yeni Anayasa' şartı koştular