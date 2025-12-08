AKP'li siyasetçinin dükkanına ceza kesen zabıta görevden alındı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde yaptığı gıda denetimleriyle bilinen Devrek Belediyesi Zabıta amiri Abdurrahim Altuntaş’ın görevden alındı. Altuntaş, ilçedeki görenin midesini bulunduran bir pideciye yaptığı denetim ile kamuoyunda tanınmıştı.

SEN MİSİN AKP'LİYE CEZA KESEN

İddiaya göre süreç, aynı zamanda AKP’den Devrek Belediye Meclis Üyesi olan Uğur Erdem’in sahibi olduğu ekmek fırınında yapılan denetimle başladı. Zabıta ekipleri, denetim sırasında söz konusu fırına ceza uyguladı. Bu ceza nedeniyle Uğur Erdem ile Zabıta Müdürü Abdurrahim Altuntaş’ın arası açıldı.

görevden alma öncesinde, Meclis Üyesi Uğur Erdem’in Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar’ı arayarak bazı zabıta personelinin kahvede oturduğunu söyleyip şikâyette bulunduğu öne sürüldü. Bunun üzerine Başkan Ulupınar, zabıta personelinin bulunduğu WhatsApp grubuna mesaj göndererek kahvehanelerde oturulmaması talimatı verdi.

MESLEKTAŞLARININ ARKASINDA DURDU

Zonguldak yerel medyasından ozgurhalkınsesi'nin haberine göre; Zabıta Müdürü Abdurrahim Altuntaş’ın bu mesaja “Başkanım, benim personelim 5 dakika dinlenmeyecek mi?” şeklinde yanıt verdiği, personelini savunduğu belirtildi. İddialara göre bu cevap üzerine Başkan Özcan Ulupınar, Altuntaş hakkında yazı yazarak görevden alma işlemini başlattı.

Fakat Zonguldak'ın bir diğer yerel medya sitesi pusula'nın haberine göre de Altuntaş'ın görevden alınma nedeni başka. İddiaya göre; Altuntaş, "‘Allah dostları bana 11 ilin yıkılacağını söyledi. Ben biliyordum’ dedi. Bu olayın ardından görevden alındı.