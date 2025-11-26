Göreni öğürten pideci mühürlendi! Pas, küf ve böcek dolu yeri pişkince savundular

Yayınlanma:
Zonguldak Devrek’te bozulmuş et, küf ve böcekli makinelerle üretim yapan pide imalathanesi zabıta tarafından mühürlendi. İşletmeciler direndi, malzemeler çöpe atıldı.

Zonguldakın Devrek ilçesinde halk sağlığını tehdit eden bir pide imalathanesi mühürlendi. Devrek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle Atatürk Caddesi'nde faaliyet gösteren iş yerinde denetim yaptı.

aa-20251125-39803219-39803217-zonguldak-sagliksiz-kosullarda-uretim-yapilan-pide-imalathanesi-muhurlendi-00-02-18-03-still010.jpg

Denetimde bozulmuş ve kokmuş etlerin yanı sıra üretim alanında küf ve pas oluşumu belirlendi.

aa-20251125-39803219-39803217-zonguldak-sagliksiz-kosullarda-uretim-yapilan-pide-imalathanesi-muhurlendi-00-01-48-10-still009.jpg

Hamur makinesinden kıyma makinesine kadar her şeyin böceklendiği, tek bir temizliğin yapıladığı görüldü.

aa-20251125-39803219-39803217-zonguldak-sagliksiz-kosullarda-uretim-yapilan-pide-imalathanesi-muhurlendi-00-01-21-04-still008.jpg

Mide bulandıran görüntüler nedeniyle zabıta ekipleri de şoke oldu. İnsan hayatını ve sağlığını hiçe sayan imalathanedeki işletmeciler kendilerini de savunmaya çalıştı.

aa-20251125-39803219-39803217-zonguldak-sagliksiz-kosullarda-uretim-yapilan-pide-imalathanesi-muhurlendi-00-00-59-13-still007.jpg

UTANMADAN FAAL DEĞİL DEYİP MÜSAADE İSTEDİLER

"15 bin lira kira istendi zaten çıkacaktık bize bir gün müsaade verin" diyerek zabıta amirinden 'anlayış' istediler.

aa-20251125-39803219-39803217-zonguldak-sagliksiz-kosullarda-uretim-yapilan-pide-imalathanesi-muhurlendi-00-00-46-22-still006.jpg

Şoke eden görüntüler çekildiği sırada işletmenin faal olmadığını iddia eden şahıslara zabıta amiri, "Siz yalan söylüyorsunuz. Şu anda fırın çalışır vaziyette. Bunlar ne Allah aşkına ya? Ya siz hiç mi haber izlemiyorsunuz ya? Hiç mi kendinize saygınız yok sizin ya?" dedi.

aa-20251125-39803219-39803217-zonguldak-sagliksiz-kosullarda-uretim-yapilan-pide-imalathanesi-muhurlendi-00-00-42-10-still005.jpg

İnceleme sonucunda, sağlıksız koşullarda üretim yaptığı gerekçesiyle işletmenin faaliyetinin durdurulmasına karar verildi.

aa-20251125-39803219-39803217-zonguldak-sagliksiz-kosullarda-uretim-yapilan-pide-imalathanesi-muhurlendi-00-00-36-23-still004.jpg

Zehirlenme faciasında bu kez adres Bursa: Profiterol yediler hastanelik oldular!Zehirlenme faciasında bu kez adres Bursa: Profiterol yediler hastanelik oldular!

İmalathanede bulunan tüm malzemeler belediye ekiplerince toplanarak çöp aracına atıldı.

aa-20251125-39803219-39803217-zonguldak-sagliksiz-kosullarda-uretim-yapilan-pide-imalathanesi-muhurlendi-00-00-28-23-still003.jpg

İşletmenin kapatılması sırasında bazı kişilerin zabıtaya direndiği anlar da kameralara yansıdı.

aa-20251125-39803219-39803217-zonguldak-sagliksiz-kosullarda-uretim-yapilan-pide-imalathanesi-muhurlendi-00-00-28-23-still003.jpg

Devrek Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün yapılan denetimlerde pide imalatı yapan iş yerinde vatandaşın sağlığını hiçe sayan görüntülerle karşı karşıya kaldık. Bu tür olumsuzluklara asla geçit vermeyeceğiz ve bu iş yerini mühürleyerek bir daha pide imalatına izin vermeyeceğiz"

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
Türkiye
İzmir açıklarında 19 göçmenin olduğu bot battı
İzmir açıklarında 19 göçmenin olduğu bot battı
Eski eşinin arkadaşını arayan saldırgan siteyi savaş alanına çevirdi: 2 yaralı
Eski eşinin arkadaşını arayan saldırgan siteyi savaş alanına çevirdi: 2 yaralı
Motosiklet alev aldı: 7'si çocuk 9 kişi hastanelik oldu
Motosiklet alev aldı: 7'si çocuk 9 kişi hastanelik oldu