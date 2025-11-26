Göreni öğürten pideci mühürlendi! Pas, küf ve böcek dolu yeri pişkince savundular

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde halk sağlığını tehdit eden bir pide imalathanesi mühürlendi. Devrek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle Atatürk Caddesi'nde faaliyet gösteren iş yerinde denetim yaptı.

Denetimde bozulmuş ve kokmuş etlerin yanı sıra üretim alanında küf ve pas oluşumu belirlendi.

Hamur makinesinden kıyma makinesine kadar her şeyin böceklendiği, tek bir temizliğin yapıladığı görüldü.

Mide bulandıran görüntüler nedeniyle zabıta ekipleri de şoke oldu. İnsan hayatını ve sağlığını hiçe sayan imalathanedeki işletmeciler kendilerini de savunmaya çalıştı.

UTANMADAN FAAL DEĞİL DEYİP MÜSAADE İSTEDİLER

"15 bin lira kira istendi zaten çıkacaktık bize bir gün müsaade verin" diyerek zabıta amirinden 'anlayış' istediler.

Şoke eden görüntüler çekildiği sırada işletmenin faal olmadığını iddia eden şahıslara zabıta amiri, "Siz yalan söylüyorsunuz. Şu anda fırın çalışır vaziyette. Bunlar ne Allah aşkına ya? Ya siz hiç mi haber izlemiyorsunuz ya? Hiç mi kendinize saygınız yok sizin ya?" dedi.

İnceleme sonucunda, sağlıksız koşullarda üretim yaptığı gerekçesiyle işletmenin faaliyetinin durdurulmasına karar verildi.

İmalathanede bulunan tüm malzemeler belediye ekiplerince toplanarak çöp aracına atıldı.

İşletmenin kapatılması sırasında bazı kişilerin zabıtaya direndiği anlar da kameralara yansıdı.

Devrek Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: