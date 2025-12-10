AKP'li sanıklar davalarına bakan hakimin düğününden çıktı! Davadan çekilmeyince Ağır Ceza devreye girdi

Rize'nin Pazar ilçesinde, Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’ndeki usulsüzlük iddiaları nedeniyle yürütülen davada, önemli bir gelişme yaşandı. Davaya bakan Pazar 4. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi S.İ'nin sanıklarla birlikte Gaziantep’teki kendi düğününde çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Söz konusu dava, aralarında Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır’ın da bulunduğu kişilere yönelik olarak CİMER üzerinden yapılan şikâyetler sonucu açılmıştı. Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin raporunda, Kooperatif Başkanı Turan Karahan ve yönetim kurulu üyeleri hakkında "görevi kötüye kullanma" bulgularına yer verildi. Raporda, Karahan’ın oğlu Murat Karahan’ın şirketine kooperatiften para aktarıldığı da iddia edildi.

Bu gelişmelerin ardından Pazar Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Turan Karahan’ın da bulunduğu bazı isimler hakkında dava açtı.

Yargılama sürerken, Hâkim S.İ'nin Gaziantep’teki düğününde davanın sanıklarından Turan Karahan ve oğlu Murat Karahan ile birlikte çekilen fotoğrafları sosyal medyada yayıldı.

Başsavcı hakimi özel kalemi yaptı iddiası! Erdoğan'ın eski danışmanı 'çürümüşlük' dedi

Bunun üzerine davanın müştekisi Yalçın Banko’nun avukatı Zeynel Erkan, 23 Ekim’deki duruşmada reddi hâkim talebinde bulundu. Dilekçesinde şu ifadeleri kullandı:

"Sayın mahkemenizde görülmekte olan davada yargılamayı yürüten sayın hâkim tarafsızlığını yitirmiştir. Görevli hâkim bazı sanıklarla yakın ve özel ilişki içerisindedir. Fotoğraflarla da sabit olduğu üzere Gaziantep'te gerçekleşmiş olan hâkimin düğününe sanıklar aileleriyle birlikte Rize'den gelip katılmışlar ve hâkimin bu özel gününde onun yanında olarak samimi bir şekilde görüntü paylaşmışlardır.

Sayın hâkim, dilekçemizde belirttiğimiz delilleri toplamaktan kaçınmıştır. Bilirkişi incelemesine iddiaları karşılamaktan uzak, içi boş bir dosya göndermekle, yüzeysel bir rapor alınmış ve sanıkların suçu zımnen gizlenmiştir. Yargılama sırasında gerçekleşen bu işlemler ve sanık ile oğlunun aileleriyle birlikte düğüne davet edilmeleri, sanık ve ailesinin 800-900 kilometre yol katederek düğüne katılmaları, hâkimin tarafsız olmadığının, sanık ve aile fertleriyle yakın ilişki içerisinde olduğunun kanıtıdır. Hâkimin tarafsız olduğuna ve bundan sonra olabileceğine dair inancımız kalmamıştır"