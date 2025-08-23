AKP'li Mehmet Çelebi komando beresi takıp şehit ailelerine İmralı Süreci'ni anlattı

AKP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, şehit aileleri ve gazilere, "Terörsüz Türkiye" sürecini partisinin anlattı. AKP'nin İzmir Karabağlar İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen bir restoranda konuşan Çelebi, İmralı Süreci hakkında soru işaretli olabileceğini fakat asla acziyet olmadığını söyledi:

"Terörsüz Türkiye sürecine baktığımızda elbetteki kafalarda bazı soru işaretleri olabilir. Ama Terörsüz Türkiye emin olun devletimizin acziyeti falan değildir. Kadife devrimdir. Milletimizin tavizi asla değildir. Tam tersine özgüvenidir. Bu topraklarda bin yıllık kardeşliğimizin arasına sokulan o nifak tohumlarını, o hançeri çıkarmanın yoludur. Terörsüz Türkiye asla bir acziyet ifadesi değildir. "

İmralı Süreci'nde en büyük zaferin de şehit aileleri ve gaziler olduğunu Çelebi şöyle ifade etti:

"Bunu bu şekilde bilmemiz gerekiyor. Ve bu mücadelede elbetteki en büyük zafer şehit ailelerimizin ve gazilerimizindir. Bu zafer aslında Mehmetçiğe aittir."

Konuşması devam ederken Çelebi, yanında getirdiği mavi komanda beresini gösterdi. Çelebi, ardından bereyi kafasına takıp şunları sarf etti: