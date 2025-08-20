AKP'li Esenler Belediyesi bu kez de 25 yıllık spor kulübü binasına göz dikti: '7 günde boşaltın' dedi

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

AKP'li Tevfik Göksu'nun başkanlığını yaptığı Esenler Belediyesi, tartışmalı kamu ihaleleri ve taşınmaz satışlarıyla sık sık gündeme geliyor. Göksu bu kez de Esenler'de 35 yıldır faaliyet yürüten bir spor kulübünün binası ile gündemde. Kentyıldız Spor Kulübünün 25 yıldır kullandığı bina Milli Emlak tarafından protokoller Esenler Belediyesine devredildi. Bunun üzerine belediye spor kulübüne bir yazı gönderdi.

"7 GÜN İÇİNDE TAHLİYE EDİN" DEDİLER

Esenler Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün gönderdiği 13 Ağustos tarihli yazıda Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile 16 Haziran'da belediye arasında Kentyıldız Spor Kulübüne 'Futbol Gelişim Merkezi'nde yer tahsisi yapıldığı belirtildi. Yazıda, "Faaliyetlerinizi sonlandırıp bu alanları 7 gün içerisinde tahliye etmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde tahliye işlemleri tarafımızca yapılıp hakkınızda yasal işlem yapılacağı tarafonoza muakabili tebliğ olunur" denildi.

"DESTEK YOK, ÇÖKMEK VAR"

Konuya ilişkin Halktv.com.tr'ye konuşan CHP Esenler Belediyesi Meclis Üyesi Murat Pınar, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya seslenerek, "Göksu; Belediyemize ait mülkleri kamu yararı gözetmeksizin elden çıkardınız; SGK prim borçlarına karşılık dükkanları sattınız. Şimdi de Kentyıldız Spor Kulubü’nün binasına göz diktiniz. Esenler Kemer Stadyumu’nu Erokspor’a peşkeş çektiler. Yıllardır amatör spor kulüplerine ve sporculara yönelik destekleri yok. Futbol gelişim merkezinde yer verdiler diye 25 yıl kulüp binalarından ayrılmalarını istemeleri, tam anlamıyla yanlıştır. Sayın Göksu’ya açıkça söylüyorum, mahalle halkının emeğiyle var olmuş bir kulübün binasına yönelik tahliye kararından derhal vazgeçin" ifadelerini kullandı.