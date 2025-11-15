AKP'li Çerçioğlu'ndan eski yol arkadaşlarına: Ay sizin paranız mı yok?

CHP'den seçildikten sonra AKP'ye geçmesiyle seçmenin tepkisine yol açan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, eski yol arkadaşlarına yönelik küçümseyici tavırlarını sürdürüyor.

AKP'Lİ ÇERÇİOĞLU'NUN ESKİ YOL ARKADAŞLARINA YÖNELİK TAVRI TEPKİ ÇEKTİ

Büyük Şehir Belediye Meclisi'nde cuma günü düzenlenen oturumunda CHP’li belediyeler deve güreşleri için maddi destek talebinde bulundu. CHP'li üyelerin talebine AKP'li Çerçioğlu, alaycı bir tavırla yanıt verdi.

CHP'li seçmenin oyuyla Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Özlem Çerçioğlu, AKP'ye katıldı (14 Ağustos 2025)

“AY SİZİN PARANIZ MI YOK DEVE GÜREŞİ YAPMAYA?”

AKP'li Çerçioğlu, eski yol arkadaşlarının talebine "Ay sizin paranız mı yok deve güreşi yapmaya?" ifadeleriyle yanıt vermesi salonda şaşkınlığa neden oldu.