AKP'li isim 'ne kadar şükretsem az' dedi Çerçioğlu'nu öve öve bitiremedi! 'Tarih yazacağız'
CHP’den seçilerek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olan Özlem Çerçioğlu, AKP’ye katıldı. AKP Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Çerçioğlu’nu “Aydın’ın Efesi” sözleriyle övdü; Çerçioğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “en güçlü desteği” vereceklerini söyledi.

Yerel seçimlerde CHP'nin adayı olarak Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Özlem Çerçioğlu, AKP'ye geçti. Çerçioğlu kentte birçok kez protesto edilse de AKP'li siyasetçiler tarafından sık sık övülüyor. AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, partisinin Aydın İl Kadın Kolları Dayanışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Şükran Güngör Tiyatro Salonu'ndaki toplantıda konuşan Ercan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun belediyecilik anlayışını takdir ettiğini belirtti.

Ercan, "Rabb'ime ne kadar şükretsem azdır. Bizlere sizler gibi dava kardeşleri nasip etti. Bu dava kardeşlerimizin yanına bir tane çok yakın zamanda Büyükşehir Belediye Başkanımızı kattık ki binlerce dava kadınına bedel. Sürekli söylediler 'Efe' deyince, 'Aydın'ın Efesi' deyince akla ilk gelen Özlem Çerçioğlu başkanımız. Aslında zaten gönül belediyeciliğini yapan, gönlüyle de bildiğimiz her daim bizimle olan kıymetli Başkanımız, resmi olarak AK Parti belediyeciliğine geçerek Sayın Cumhurbaşkanımızın bundan yıllar önce başlatmış olduğu belediyecilik anlayışını Aydın'ımızda da en güzel şekilde devam ettiriyor" açıklamasında bulundu.

ÇERÇİOĞLU'NDAN ERDOĞAN'A TAM DESTEK

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dünya lideri olarak tanımlayan Ercan, "Dünya liderimizi, sizlerin bu aşkıyla, şevkiyle birlikte 2028'de Allah'ın izniyle inşallah tekrar başımıza getireceğiz" dedi. Çerçioğlu da kentte tarih yazmaya devam edeceklerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en güçlü desteği vereceklerini ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

