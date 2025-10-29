Özlem Çerçioğlu yuhalandı! Apar topar sahneyi terk etti

Yerel seçimlerde CHP'nin adayı olarak Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Özlem Çerçioğlu, AKP'ye geçti.

Çerçioğlu, bu karaı nedeniyle Aydınlılar tarafından bir kez daha protesto edildi. Daha önce belediyenin düzenlediği bir konsere katılım olmamış ve boş sandalyelerin fotoğrafı gündem olmuştu.

Bu sefer de Çerçioğlu yuhalandı. Çerçioğlu etkinliğe katılım olmazken bu sefer Çerçioğlu, yuhalandı.

Çerçioğlu, kentte düzenlenen Aydın Gençlik Festivali'nin son gününde sahneye AKP Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş ile çıktı.

SORUYU SORAR SORMAZ YANIT ALDI

Çerçioğlu, konserde bulunan kitleye, "Memnun musunuz?" diye sordu. Bu sorunun ardından festivalde bulunanlar yuh çekmeye başladı.

Çerçioğlu, Aydın'ın en güzel gençleri diyerek seslense de yuhalama devam etti.

Yuhalamalara karşı Çerçioğlu, "Harikasınız" yanıtını verdi. Çerçioğlu, gelecek sene düzenlenen Aydın Festivali'nin tarihini hızla verdikten sonra hızla sahneyi AKP milletvekili ile terk etti.

Aydinpost'un haberine göre yuhalama ve ıslık protestosu duyulmasın diye de son ses müzik açıldı.