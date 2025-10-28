Çerçioğlu'na AKP dopingi! Konya artık Aydın'ın kardeş şehri

CHP'den 14 Ağustos’ta istifa ederek AKP’ye katılan Aydın Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu, yeni görev döneminde aldığı kararlarla gündemde kalmaya devam ediyor.

AYDIN KONYA İLE KARDEŞ OLDU

Çerçioğlu, “AKP’nin kalesi” olarak anılan Konya Büyükşehir Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi arasında “kardeş şehir” protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, Konya’dan Aydın’a cenaze aracı tahsis edilecek.

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi, 13 Ekim’de yapılan toplantıda “Aydın Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifi” gündeme aldı. Görüşmelerin ardından teklif oybirliğiyle kabul edildi.

İki belediye arasında yapılacak olan ortak hizmet protokolüyle cenaze aracı tahsisi ilk somut adım olacak.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Konya Büyükşehir, Aydın Büyükşehir'e cenaze aracı tahsis edecek.

Çerçioğlu son olarak hakkında haber yapan gazeteciler Emin Aydın ve Ergün Poyrabz, tutuklanması ile de gündeme gelmişti.