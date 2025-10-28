Çerçioğlu'na AKP dopingi! Konya artık Aydın'ın kardeş şehri

Çerçioğlu'na AKP dopingi! Konya artık Aydın'ın kardeş şehri
Yayınlanma:
AKP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi ve AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi protokol imzaladı. Çerçioğlu'nun attığı imzala ile Aydın ve Konya kardeş şehir oldu.

CHP'den 14 Ağustos’ta istifa ederek AKP’ye katılan Aydın Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu, yeni görev döneminde aldığı kararlarla gündemde kalmaya devam ediyor.

AYDIN KONYA İLE KARDEŞ OLDU

Çerçioğlu, “AKP’nin kalesi” olarak anılan Konya Büyükşehir Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi arasında “kardeş şehir” protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, Konya’dan Aydın’a cenaze aracı tahsis edilecek.

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi, 13 Ekim’de yapılan toplantıda “Aydın Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifi” gündeme aldı. Görüşmelerin ardından teklif oybirliğiyle kabul edildi.

AKP'li Çerçioğlu emekçi kadınların sözleşmesini iptal etti!AKP'li Çerçioğlu emekçi kadınların sözleşmesini iptal etti!

İki belediye arasında yapılacak olan ortak hizmet protokolüyle cenaze aracı tahsisi ilk somut adım olacak.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Konya Büyükşehir, Aydın Büyükşehir'e cenaze aracı tahsis edecek.

Çerçioğlu'nun boş konserini haber yapan gazeteci de tutuklandı!Çerçioğlu'nun boş konserini haber yapan gazeteci de tutuklandı!

Çerçioğlu son olarak hakkında haber yapan gazeteciler Emin Aydın ve Ergün Poyrabz, tutuklanması ile de gündeme gelmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Çanakkale güne 2 depremle başladı: Naci Görür'den 'Bölge geriliyor' açıklaması
Son dakika | Dışişleri'nden Karadağ açıklaması! Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Dışişleri'nden Karadağ açıklaması!
Şansal Büyüka bahis skandalından da büyük rezaletleri anlattı: Ali Koç'un yapı iddiası haklılık kazandı
Son 5 yılın şampiyonlukları iptal edilebilir mi? Bahis skandalının sonu neye varacak?
İstanbul ve Trakya alarmda: Meteoroloji’den kuvvetli yağış, fırtına ve dolu uyarısı
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Siyaset
Oyununa yetişmek için Erdoğan barikatına itiraz eden Tiyatro Sanatçısı Eda Saraç tutuklandı
Oyununa yetişmek için Erdoğan barikatına itiraz eden Tiyatro Sanatçısı Eda Saraç tutuklandı
Lay lay lom medyası!
Lay lay lom medyası!