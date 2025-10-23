AKP'li Çerçioğlu emekçi kadınların sözleşmesini iptal etti!

AKP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tepki çeken uygulamalar almaya devam ediyor. Belediyenin Halk Ege Et mağazalarında ürün satan köylü kadınların sözleşmeleri birer birer iptal edildi.

AKP'li belediyenin sözleşemeleri iptal etmesi emekçi kadınların tepkisine neden oldu.

AKP'Lİ ÇERÇİOĞLU EMEKÇİ KADINLARIN SÖZLEŞMESİNİ İPTAL ETTİ

Aydın Büyükşehir Belediyesi, köylü kadınların ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla kadın kooperatifleri çatısı altında ürettikleri gıda ürünlerinin satışını, Halk Ege Et mağazalarında durdurdu.

Kooperatife üye kadınların, paketli ürünlerini, Halk Ege Et’in Aydın’ın Didim, Söke ve Kuşadası’ndaki şubelerinin raflarından topladıkları görüntüler, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Çerçioğlu'nun boş konserini haber yapan gazeteci de tutuklandı!

AKP'li Çerçioğlu İmamoğlu'nun projesini sahiplendi: Bakandan tebrik geldi!

"YAZIKLAR OLSUN"

S.S. Ada Kadın Üretim Girişim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nihal Güler, konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

"Özlem Çerçioğlu’nun bunu yapmasına anlam veremiyoruz. Çok üzgünüz. Bizim ürünlerimiz beş yıldır Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait Ege Et’in yedi şubesinde satılıyordu. Bizden ürünleri aldıktan sonra geçen yılın fiyatları üzerinden fatura kesmemizi istediler. Bunu bile kabul ettik. Daha sonra beni telefonla arayan bir çalışan artık bizle çalışmayacaklarını, bu yönde talimat geldiğini söyledi."

"Biz de gidip, ürünlerimiz raflardan topladık. Kadın bir belediye başkanının hemcinslerine bu şekilde zulmetmesine gönlüm razı gelmiyor. O ürünleri 60 yaş üzeri ihtiyaç sahibi köylü kadınlarımız üretiyor. Onlar da kazandıkları parayla, alın terleriyle bir parça da olsa evlerine ekmek götürüp, katkı sağlıyorlar"

Recep Tayyip Erdoğan - Özlem Çerçioğlu

Kooperatifte çalışan 73 yaşındaki Ayten Beytor, "Verdiğimiz emekler boşa gitti. Yazıklar olsun. Buradan kazandığımız parayla evimize masraf alıyorduk" dedi.

Bir başka kadın üretici Nadime Kaya ise "Böyle bir olayın başımıza gelmesi bizi çok üzdü. Kadın olduğu için halimizden anlaması gerekirdi" ifadelerini kullandı.