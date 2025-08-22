AKP'li belediyeden 'eşi görülmemiş' hizmet: Kendi diktikleri tabelaları 'sakıncalı' diyerek söktüler!

Yayınlanma:
AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi, kendi yerleştirdiği reklam panolarını “şehir estetiği ve trafik güvenliği” gerekçesiyle söktü; yurttaşlar ise “Madem yanlıştı, neden dikildi?” diyerek tepki gösterdi.

AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi, bir süre önce kendi eliyle şehrin farklı noktalarına yerleştirdiği reklam panolarını bu kez kendisi söktü. Gerekçe olarak ise “şehir estetiğine zarar vermesi, trafik güvenliğini tehlikeye atması ve standartlara uymaması” gösterildi.

MÜZİKLİ KLİPLE PAYLAŞTI

Söküm işlemi belediyenin sosyal medya hesabından hazırlanan müzikli bir kliple duyuruldu. Klip, AKP'li Başkan Uğur İbrahim Altay’ın imzasıyla “Şehir estetiğini bozan, trafik güvenliğini tehlikeye atan, standart dışı reklam tabelalarını kaldırıyoruz” açıklamasıyla paylaşıldı.

ÖNCE DİKTİ "SAKINCALI" DİYEREK SÖKTÜ

Söz konusu uygulama sosyal medyada tepkilere neden oldu. Sosyal medyada birçok kişi bu uygulamanın bir hizmet gibi paylaşılmasına tepki gösterdi. Sakıncalı ise neden bu tabelaların dikildiği de merak konusu olurken bazı sosyal medya kullanıcıları ise kamu zararı oluştuğunu ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

