AKP'li belediye ruhsatsız otopark işletmiş!

CHP’li belediyelere yönelik operasyonların peş peşe geldiği günlerde, Sayıştay’ın AKP’li belediyelere dair 2024 yılı denetim raporları dikkat çekici tespitler içeriyor. Rapora göre, AKP’li Bahçelievler Belediyesi’ne ait bazı otoparkların ruhsatsız olarak işletildiği ve park alanlarının amacı dışında kullanıldığı belirlendi.

7 OTOPARK RUHSATSIZ İŞLETİLDİ

Sayıştay raporunda, “İdare tarafından ecrimisil karşılığında idarenin iştiraki olan Bahçelievler Yönetim Danışmanlığı Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye işlettirilen otoparkların ruhsatsız olarak faaliyetlerine devam ettiği görülmüştür” denildi. Belediyeye bağlı şirket tarafından işletilen 7 otoparkın ruhsatsız şekilde faaliyette olduğu tespit edilirken, bu konuda gerekli işlemlerin başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

PARKLARI ÖZEL İŞLETMELERE KİRALAMIŞLAR

Raporda ayrıca, park alanı olarak kullanılmak üzere ayrılan bazı taşınmazların mevzuata aykırı biçimde özel işletmelere kiralandığı belirtildi. Denetim sonucunda, vatandaşların ortak kullanımına açık olması gereken bu alanların otopark, kafeterya, oto yıkama, tamirhane ve çiçekçi gibi işletmelere dönüştürüldüğü, böylece kamunun yeşil alan kullanım hakkının ortadan kalktığı ifade edildi.

BELEDİYE SİTE OTOPARKINI DA İŞLETMEK İSTEMİŞTİ