AKP'li başkan milyonlarca liralık AUDI'yi 'zorunluluk' diyerek savundu: Reklamlarda 'halktan biri'...

AKP'li Çorum Belediyesi’nin Aralık ayı meclis toplantısında, belediyenin yeni makam aracı alması tartışma yarattı. CHP Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, eski Audi A6’nın satılıp düşük kilometreli yeni bir Audi A6 alınmasını 'israf' diyerek eleştirdi. AKP'li Başkan Halil İbrahim Aşgın ve yönetim ise 7 ile 8 milyon TL'lik alımın 'zorunluluktan' yapıldığını savundu.

AKP'li Çorum Belediyesi’nin Aralık ayı Belediye Meclisi oturumunda söz alan CHP Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, belediyenin 2014 model Audi A6 makam aracını elden çıkarıp 2025 model, yaklaşık 5 bin kilometrede başka bir Audi A6 aldığını belirterek, bunun tasarruf söylemleriyle çeliştiğini dile getirdi.

Seçimden önce TOGG'u gösterdi: Seçimden sonra son model Audi aldıSeçimden önce TOGG'u gösterdi: Seçimden sonra son model Audi aldı

"HALKIN BAŞKANIYIM"

Yılmaz, Başkan Aşgın’ın geçmişte "otobüsle gelip halkın başkanıyım" vurgusu yaptığı paylaşımları hatırlatarak, aynı halkın parasıyla lüks araç alındığını savundu; ayrıca eski aracın kaça satıldığı ve yenisinin hangi bedelle alındığına dair net rakam verilmediğini söyleyerek mecliste ısrarla açıklama istedi.

FİYATI ISRARLA AÇIKLANMADI

Eleştirilere yanıt veren Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, eski aracın yüksek kilometresi nedeniyle uzun yol programlarında sık sık sorun çıkardığını, bu yüzden aynı marka ve özellikte, az kullanılmış ikinci el bir aracın tercih edildiğini ifade etti ancak maliyet kalemlerini detaylandırmadı.

"A6, A6'DIR BU KADAR BÜYÜTMEYİN"

Tartışmaya dahil olan AKP'li Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise faturaların gerektiğinde gösterilebileceğini belirterek konunun polemik haline getirilmemesi gerektiğini söyledi ve “A6, A6’dır; bu kadar büyütmeye gerek yok” ifadelerini kullandı.

Meclis oturumu, makam aracı alımına ilişkin kamuoyuna net maliyet açıklaması yapılmaması nedeniyle gergin bir havada sona erdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

