Seçimden önce TOGG'u gösterdi: Seçimden sonra son model Audi aldı

AKP'li Çorum Belediyesi Başkanı Halil İbrahim Aşgın seçimlerden önce 'Yerli ve milli' diyerek TOGG marka aracı makam arabası yaptığını açıklamıştı. Ancak Aşgın sık sık 'Audi' marka makam aracı tartışmalarıyla gündeme geliyor.

Son olarak CHP’li Tuncay Yılmaz, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın makam aracı tercihleriyle ilgili tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.

Ali Erbaş AUDİ'sini savunurken Diyanet çalışanı haykırdı: Sadaka istemiyoruz

Yılmaz, daha önce Başkan Aşgın’a yönelttikleri “makam aracı bolluğu” sorularını hatırlatarak, bir süre önce kullanılan Audi marka makam aracının ortadan kaybolduğunu söyledi. Çorum Haber'de yer alan habere göre; Yılmaz, “Başkan’ın Audi marka bir makam aracı vardı. Son dönemde bu aracı göremiyoruz. Makam araçlarınızda bir değişiklik mi oldu? Araç satıldıysa koşulları nelerdir, kaç liraya satıldı?” sorularını yöneltti.

FİYATI AÇIKLANMADI

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, 300 bin kilometredeki 2014 model Audi’nin BELTAŞ A.Ş. üzerinden satıldığını, yerine 2025 model ve yalnızca 5 bin kilometrede, benzer özelliklere sahip ikinci el bir Audi alındığını doğruladı. Ancak satış ve alım fiyatlarıyla ilgili bilgi paylaşmaktan kaçındı.

BAŞKAN AŞGIN: “KIRIKKALE’DE YOLDA KALDIK”

Gündeme gelen sorular üzerine konuşan Başkan Aşgın ise eski aracın sık sık arıza çıkardığını belirterek, “Kırıkkale’de yolda kaldık, araç çekiciyle taşındı. Ankara yolu üzerinde de birkaç kez sıkıntı yaşadık. Polemik yaratmaya gerek yok” dedi. Aşgın, Yılmaz’ın konuyu “kasten gündemleştirdiğini” savundu.

DEĞERİ 7-8 MİLYON TL

2025 model Audi A6’nın güncel piyasa değerinin yaklaşık 7-8 milyon TL olduğu biliniyor. Belediyenin eski Audi’yi kaç liraya sattığı ve yenisini hangi koşullarla aldığı ise açıklanmadı.

SEÇİMDEN ÖNCE TOGG, SEÇİMDEN SONRA AUDİ

Aşgın’ın girişimleriyle Çorum Belediyesi’ne kazandırılan yerli otomobil, seçim döneminde şehirde tanıtılarak Belediye Başkanı’na teslim edilmişti. Belediyenin internet sitesidne konuya ilişkin yapılan basın bildirisinde, "Çorum Belediyesi, milli gururumuz TOGG’u Çorum’a kazandırdı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'u teslim aldı" ifadeleri yer alıyor.