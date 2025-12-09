Seçimden önce TOGG'u gösterdi: Seçimden sonra son model Audi aldı

Seçimden önce TOGG'u gösterdi: Seçimden sonra son model Audi aldı
Yayınlanma:
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın makam araçlarıyla ilgili tartışmalar yeniden alevlendi. Seçim öncesi TOGG’u “yerli ve milli” vurgusuyla makam aracı olarak tanıtan Aşgın, şimdi Audi marka araçlarla gündemde. Eski makam aracını “yolda kaldığı” gerekçesiyle sattığı belirtilen Aşgın’ın, yerine daha üst model bir Audi aldığı ortaya çıktı.

AKP'li Çorum Belediyesi Başkanı Halil İbrahim Aşgın seçimlerden önce 'Yerli ve milli' diyerek TOGG marka aracı makam arabası yaptığını açıklamıştı. Ancak Aşgın sık sık 'Audi' marka makam aracı tartışmalarıyla gündeme geliyor.

Son olarak CHP’li Tuncay Yılmaz, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın makam aracı tercihleriyle ilgili tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.

Ali Erbaş AUDİ'sini savunurken Diyanet çalışanı haykırdı: Sadaka istemiyoruzAli Erbaş AUDİ'sini savunurken Diyanet çalışanı haykırdı: Sadaka istemiyoruz

Yılmaz, daha önce Başkan Aşgın’a yönelttikleri “makam aracı bolluğu” sorularını hatırlatarak, bir süre önce kullanılan Audi marka makam aracının ortadan kaybolduğunu söyledi. Çorum Haber'de yer alan habere göre; Yılmaz, “Başkan’ın Audi marka bir makam aracı vardı. Son dönemde bu aracı göremiyoruz. Makam araçlarınızda bir değişiklik mi oldu? Araç satıldıysa koşulları nelerdir, kaç liraya satıldı?” sorularını yöneltti.

FİYATI AÇIKLANMADI

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, 300 bin kilometredeki 2014 model Audi’nin BELTAŞ A.Ş. üzerinden satıldığını, yerine 2025 model ve yalnızca 5 bin kilometrede, benzer özelliklere sahip ikinci el bir Audi alındığını doğruladı. Ancak satış ve alım fiyatlarıyla ilgili bilgi paylaşmaktan kaçındı.

BAŞKAN AŞGIN: “KIRIKKALE’DE YOLDA KALDIK”

Gündeme gelen sorular üzerine konuşan Başkan Aşgın ise eski aracın sık sık arıza çıkardığını belirterek, “Kırıkkale’de yolda kaldık, araç çekiciyle taşındı. Ankara yolu üzerinde de birkaç kez sıkıntı yaşadık. Polemik yaratmaya gerek yok” dedi. Aşgın, Yılmaz’ın konuyu “kasten gündemleştirdiğini” savundu.

DEĞERİ 7-8 MİLYON TL

2025 model Audi A6’nın güncel piyasa değerinin yaklaşık 7-8 milyon TL olduğu biliniyor. Belediyenin eski Audi’yi kaç liraya sattığı ve yenisini hangi koşullarla aldığı ise açıklanmadı.

togg-corum-belediyesi-nin-yeni-makam-araci-oldu-4-1600x900-medium.jpg

SEÇİMDEN ÖNCE TOGG, SEÇİMDEN SONRA AUDİ

Aşgın’ın girişimleriyle Çorum Belediyesi’ne kazandırılan yerli otomobil, seçim döneminde şehirde tanıtılarak Belediye Başkanı’na teslim edilmişti. Belediyenin internet sitesidne konuya ilişkin yapılan basın bildirisinde, "Çorum Belediyesi, milli gururumuz TOGG’u Çorum’a kazandırdı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'u teslim aldı" ifadeleri yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
Emekliye refah payı geliyor mu? Altı puanlık dokunuş masada!
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
Siyaset
'Gizli tanık' skandalları bitmiyor! Uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle işten atılan eski İBB personeli mi kullanıldı?
'Gizli tanık' skandalları bitmiyor! Uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle işten atılan eski İBB personeli mi kullanıldı?
Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi!
Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi!