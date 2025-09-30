AKP'deki İzmir krizinin altından 'tefecilik' çıktı! Köylüler 'tarlamıza çöktüler' deyip savcılığa koştu

AKP'de geçtiğimiz hafta büyük bir istifa depremi yaşandı. Peş peşe birçok ilde AKP İl başkanları istifa etti. İl başkanlarının istifasının ardından İzmir'de de AKP teşkilatında istifa depremi yaşandı. İzmir'de altı ilçenin AKP başkanı istifa etti.

AKP Genel Merkezi, 'performans' yetersizliği dese de istifa ettirilen isimler hakkında iddialar ortaya çıktı.

İstifa ettirilen AKP Kınık İlçe Başkanı Sami Mollaahmet'in tefecilik yaptığı iddia edildi.

Paraya sıkışan İhsan Yılmaz, AKP'li Mollaahmet'in aracılığı ile Yaşar Bulgurcu'dan 200 bin lira aldığını bu parayı da ödeyemediği için de kardeşlerinin de evlerinin olduğu araziye el konduğunu söyledi.

"ARSADAN ATTIRIRIM DİYE TEHDİT EDİYOR"

Ailesinin evsiz kalma tehlikesi nedeniyle intiharın eşiğinde olduğu öğrenilen Yılmaz, Mollaahmet ve Bulgurcu hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yılmaz, şunları anlattı:

"İcraya düştük, Ziraat Bankası'nda Ziraat Bankası'nda 89 liramızı Yaşar Bulgurcu ödedi. Tapı harcını, bana yükleyerek tapı şey yaparak ödedik. Biz buna ayda 16.000 lira faiz ödüyoruz. Ödemekten şey yaptık. Ondan sonra ödeyemedim. Aldı para aldık gittik dedi bana git Sami'den al. Gittim ondan aldım. Sami'den aldım. İki sefer.

Sami, Kınık'ta AK Parti İlçe Başkanı. Onunla beraber işte. Bu gittik böyle. Bunlarla Hatta bana Sami dedi ki ben sana abi çok kötüye gidiyorsun. Biraz şey yap diye. Ben de dedim iyi falan idare ediyorum. Sami'nin dükkanında 3-4 sefer hep orada buluştuk üst katında.

Tapuyu para karşılığı verdim, araziyi satmadım. Parayı getirmezsen başka bir aileye devredeyiz dedi. Parayı getirdiğin anda dedi tapun yeri senin dedi. Ben senin yerini satın almadım dedi. 7 tane ev var arazide. Kardeşlerimin evi var. Abimin evi var. Oğlumun evi var. Gene 2 tane iki tane oğlumun evi var. Bunların hepsi bir tapu üzerinde. Tapu benim babamdan kalma. Biraderlerimin hiçbirinde haberi yoktu. Para aldığında, şey yaptığında. Ondan çok zor durumdayım. Ödeyemiyorum da. Beni tehdit ediyor. Yere de sizi arsadan attırırım. Arsa benim falan diyerekten. Geçen biraderime demiş kardeşime arsayı çıkarırım sizi diye"

Bir diğer köylü Gürsoy Abaydın da AKP'li Mollaahmet'in tefecilik yaptığını öne sürdü. Abaydın, Mollaahmet'e güvendiğini fakat arazisinden olduğunu söyledi. Abaydın, Yılmaz ve kendisi gibi 25 kişinin bu tefecilik ağıne düştüğünü ifade etti. Abaydın da Mollaahmet ve Bulgurcu hakkında suç duyurusunda bulundu.

"28 KİŞİNİN BENİM GİBİ TAPUSUNU ALMIŞLAR"

Abaydın da yaşadıklarını çektiği video ile anlattı: