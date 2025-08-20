AKP'de 'klik' savaşları! İsyan sesi geldi iki isme çağrı yapıldı

AKP'de 'klik' savaşları! İsyan sesi geldi iki isme çağrı yapıldı
Yayınlanma:
İktidarın bilinen “trollerinin” hesaplarının erişime engellenmesi, iktidar medyasındaki dikkat çeken hareketlilik ve İBB Borsası tartışmaları gölgesinde başlayan “eski AKP ve yeni AKP” savaşında parti içinden iki isme çağrı yapıldığı öğrenildi.

AKP’nin tanınan isimlerinden, babasının cenazesine bizzat Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın da katıldığı Mücahit Birinci, partiden uzaklaştırıldı. Kesin ihracı istenen Birinci, istifa etti.

Birinci hakkında tartışmalar sürerken CHP Lideri Özgür Özel’in başlattığı İBB Borsası tartışmasında “yalan ifade baskısı” yaptığı öne sürüldü.

Birinci hakkındaki tartışmalar büyürken, bunun AKP içinde bir güç savaşının işareti olduğu konuşulmaya başlandı. Tutuklu Gazeteci Fatih Altaylı da eski ve yeni AKP arasında güç savaşı olduğunu, hatta “en iğrenç trollerden” birinin sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmesinin de bunun parçası olduğunu söyledi.

AKP'de büyük kavga patlak verdi! Birbirlerine girdiler Fatih Altaylı her şeyi anlattıAKP'de büyük kavga patlak verdi! Birbirlerine girdiler Fatih Altaylı her şeyi anlattı

AKP kulislerini yakından bilen Nefes’ten Nuray Babacan da dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Babacan, “Türkiye’de seçimleri muhalefet kazanmaz, iktidar kaybeder” sözünün bir AKP’liye ait olduğunu belirterek başladığı yazısında, “parti sözcülüğüne” soyunan ekiplerin medyadaki kavgasının AKP’de çok konuşulduğunu ifade etti.

Babacan, AKP içinden şu seslerin yükseldiğini aktardı:

“Parti bizi temsil etmeyenleri niye susturmuyor? Onlar partinin sözcüsü değil, birileri sustursun şunları. Ömer Çelik, Efkan Ala gibi yöneticiler çıkıp, kimse bizim adımıza konuşamaz diye açıklama yapsın.”

“Bir kişi partiden uzaklaştırılınca sorumlulukları sona erdi sanki” diyen Babacan, AKP içindeki kliklere dair şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hem iktidar medyasında hem parti içindeki bazı isimlerin ‘her şeyi bilen imaj ustası’ gibi açıklamalar yapmasına yönelik çok rahatsızlık var. AKP’ye hizmet ediyor gibi görünseler de parti içindeki bazı klikler ve gruplardan talimat aldıkları iddiaları konuşuluyor."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Siyaset
Cumhur İttifakı'nda gerilim tırmanıyor: Hedefte MHP'ye yakın avukat var!
Cumhur İttifakı'nda gerilim tırmanıyor: Hedefte MHP'ye yakın avukat var!
Tanrıkulu'ndan Silivri isyanı
Tanrıkulu'ndan Silivri isyanı
Komisyondaki Kürtçe krizine DEM Parti'den yanıt geldi!
Komisyondaki Kürtçe krizine DEM Parti'den yanıt geldi!