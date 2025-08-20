AKP'de 'klik' savaşları! İsyan sesi geldi iki isme çağrı yapıldı

AKP’nin tanınan isimlerinden, babasının cenazesine bizzat Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın da katıldığı Mücahit Birinci, partiden uzaklaştırıldı. Kesin ihracı istenen Birinci, istifa etti.

Birinci hakkında tartışmalar sürerken CHP Lideri Özgür Özel’in başlattığı İBB Borsası tartışmasında “yalan ifade baskısı” yaptığı öne sürüldü.

Birinci hakkındaki tartışmalar büyürken, bunun AKP içinde bir güç savaşının işareti olduğu konuşulmaya başlandı. Tutuklu Gazeteci Fatih Altaylı da eski ve yeni AKP arasında güç savaşı olduğunu, hatta “en iğrenç trollerden” birinin sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmesinin de bunun parçası olduğunu söyledi.

AKP'de büyük kavga patlak verdi! Birbirlerine girdiler Fatih Altaylı her şeyi anlattı

AKP kulislerini yakından bilen Nefes’ten Nuray Babacan da dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Babacan, “Türkiye’de seçimleri muhalefet kazanmaz, iktidar kaybeder” sözünün bir AKP’liye ait olduğunu belirterek başladığı yazısında, “parti sözcülüğüne” soyunan ekiplerin medyadaki kavgasının AKP’de çok konuşulduğunu ifade etti.

Babacan, AKP içinden şu seslerin yükseldiğini aktardı:

“Parti bizi temsil etmeyenleri niye susturmuyor? Onlar partinin sözcüsü değil, birileri sustursun şunları. Ömer Çelik, Efkan Ala gibi yöneticiler çıkıp, kimse bizim adımıza konuşamaz diye açıklama yapsın.”

“Bir kişi partiden uzaklaştırılınca sorumlulukları sona erdi sanki” diyen Babacan, AKP içindeki kliklere dair şu değerlendirmeyi yaptı: