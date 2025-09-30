AKP Urla ilçe başkanı şehit cenazesine saygısızlıktan görevden alınmış

AKP Urla ilçe başkanı şehit cenazesine saygısızlıktan görevden alınmış
Yayınlanma:
AKP Urla İlçe Başkanı Barış Bükülmez’in, Balçova’da şehit düşen polis memurlarının ardından eğlence düzenleyip bunu sosyal medya hesabından paylaşması nedeniyle görevden alındığı öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta AKP'de peş peşe yaşanan istifalar İzmir'e de sıçradı. Altı AKP ilçe başkanı istifa etti. Kınık İlçe Başkanı Sami Mollaahmet’in, hakkındaki tefecilik iddiaları nedeniyle istifasının alındığı belirtildi.

Urla’daki istifanın ise şehit cenazesine yapılan saygısızlık nedeniyle gerçekleştiği öğrenildi.

ŞEHİT MEVLİDİ VARKEN EĞLENCE DÜZENLEDİ

Balçova'daki karakola düzenlenen saldırıda şehit olan polislerin mevlid gecesinde, AKP İzmir Urla İlçe Başkanı Barış Bükülmez, arkadaşlarıyla birlikte kendi otelinde eğlence düzenledi. Bükülmez, arkadaşlarıyla eğlendiği anları sosyal medya hesabından da paylaştı.

AKP'deki İzmir krizinin altından 'tefecilik' çıktı! Köylüler 'tarlamıza çöktüler' deyip savcılığa koştuAKP'deki İzmir krizinin altından 'tefecilik' çıktı! Köylüler 'tarlamıza çöktüler' deyip savcılığa koştu

Bu paylaşımlar nedeniyle Bükülmez’in görevden alındığı bildirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

