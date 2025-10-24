AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış

Yayınlanma:
Sayıştay denetiminde 5,5 milyon liralık yeni bir borç ortaya çıkan Ürgüp Belediyesi’nde, AKP’li eski yönetimin 41 taşınmazı satarak gelirleri belediye kasasına girmeden şirketlere aktardığı belirtildi. Başkan Ali Ertuğrul Bul, “Ürgüp’ün arsalarını satmışlar, borcunu bize bırakmışlar” diyerek tepki gösterdi.

Sedat Kaya - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde CHP’li yeni belediye, Sayıştay denetiminde adeta şok yaşadı. Denetçi raporuna göre belediyenin kasasında görünmeyen 5 milyon 588 bin liralık Kültür Varlıkları Katkı Payı borcu ortaya çıktı.

Ancak araştırma derinleştikçe tablo daha da karardı. AKP’li eski yönetimin 2021–2024 yılları arasında tam 41 belediye taşınmazını sattığı ve bu satışlardan elde edilen gelirlerin belediye kasasına girmeden “mahsuplaşma” yoluyla bazı şirketlere ödendiği belirlendi.

rgup-bul.jpeg

BAŞKAN BUL: “PARALAR TAŞERONLARA GİTMİŞ, BORÇ BİZE KALMIŞ”

CHP’li Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, ortaya çıkan tabloya tepki göstererek şunları söyledi: “Biz yeni projelere kaynak ararken, bilmediğimiz yeni bir borçla karşılaştık. Geçmiş yönetim 41 gayrimenkulü satmış. Üstelik kanuna açıkça aykırı şekilde, satışlardan elde edilen gelirler belediye kasasına hiç girmemiş. Örneğin, Dumlupınar Caddesi’nde 2,5 metre olması gereken kaldırımı ‘daha çok taş döşemek için’ 4 metreye çıkaran müteahhitlere gitmiş paralar. Kültür Varlıkları Katkı Payı da ödenmemiş. Ürgüp’ün arsalarını satmışlar, borcunu bize bırakmışlar.

AYNI ŞİRKETLERE PEŞ PEŞE SATIŞLAR

Başkan Bul’un açıklamasına göre, satılan 41 taşınmazın 9’u tek bir şirkete, 21’i ise 4 farklı şirkete devredilmiş. Bul, “Ben bu satışlarla ilgili 17 klasör belgeyi Sayıştay’a gönderdim. Ancak denetçi sadece 2025 yılındaki işlemler için yetkilendirilmiş. Geçmiş dönemin incelenmemesi manidar" dedi. rgup2.jpegrgup.jpeg

“BİR PROJE YAPACAĞIMIZA BORÇ ÖDÜYORUZ”

Ürgüp Belediye Başkanı Bul, “Biz bu parayla yeni bir kültür projesi yapabilirdik. Ama şimdi, geçmiş yönetimin ödemediği Kültür Varlıkları Katkı Payı’nı ödemek zorundayız. Ürgüp halkı bilsin ki, her kuruşun hesabını soracağız” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Siyaset
