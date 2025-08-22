AKP milyonlarca memura 1000 lirayı reva gördü! İş Diyanet'e gelince kesenin ağzını açtı

600 bin kamu işçisinin hayallerini suya düşüren teklifi 20 gün önce sendikalar imzaladı. Grev sinyali veren sendikalar, adım atmayarak AKP iktidarının sefalet ücretini kabul etti.

İktidar bu sefer de memurlara sefalete ücreti dayatmaya başladı.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri 2026 yılı için ilk altı ay 11, ikinci altı ay 7; ​2027 yılı için ilk altı ay 4, ikinci altı ay 4 oranında artış teklif edildi.

Ayrıca 1000 TL taban aylığı artış teklifi yinelendi.

Son dakika | Memur-Sen topu AKP'ye attı: Tahammülümüz yok

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın "İfade edilen rakamlar, cidden komik" derken AKP, Diyanet'teki memurlar için kesenin ağzını açtı.

Memur-Sen’e bağlı Diyanet-Sen, hükumet ile hizmet kolu sözleşmesini imzaladı.

Ek ödeme oranları artırıldı. Diyanet çalışanları birçok işten ek ödeme alacak.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre; Diyanet-Sen’in anlaşma sağlandığını belirttiği maddelerden bazıları şöyle: