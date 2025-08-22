AKP milyonlarca memura 1000 lirayı reva gördü! İş Diyanet'e gelince kesenin ağzını açtı

Yayınlanma:
Memur-Sen AKP iktidarı ile zam krizi yaşarken Diyanet-Sen kazanımlarını artıran ek ödemelerde büyük artış sağlayan sözleşmeye imzayı attı.

600 bin kamu işçisinin hayallerini suya düşüren teklifi 20 gün önce sendikalar imzaladı. Grev sinyali veren sendikalar, adım atmayarak AKP iktidarının sefalet ücretini kabul etti.

İktidar bu sefer de memurlara sefalete ücreti dayatmaya başladı.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri 2026 yılı için ilk altı ay 11, ikinci altı ay 7; ​2027 yılı için ilk altı ay 4, ikinci altı ay 4 oranında artış teklif edildi.

Ayrıca 1000 TL taban aylığı artış teklifi yinelendi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın "İfade edilen rakamlar, cidden komik" derken AKP, Diyanet'teki memurlar için kesenin ağzını açtı.

Memur-Sen’e bağlı Diyanet-Sen, hükumet ile hizmet kolu sözleşmesini imzaladı.

Ek ödeme oranları artırıldı. Diyanet çalışanları birçok işten ek ödeme alacak.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre; Diyanet-Sen’in anlaşma sağlandığını belirttiği maddelerden bazıları şöyle:

- Ramazan ayı fazla çalışma ücretine hak kazanmak için aranan Ramazan ayı boyunca fiilen çalışma şartı kaldırıldı. Din görevlileri Ramazan ayında kullanamadıkları haftalık tatil günlerinde fiilen çalışmaları halinde fazla çalışma ücreti alacaklar.
- Ramazan ayı fazla çalışma ücreti artırımlı olarak ödenecek. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde vaizlere ödenecek fazla çalışma ücreti artırılacak.
- Baş imam-hatip, uzman imam-hatip, imam-hatip, baş müezzin kayyım ve müezzin kayyımların yararlandıkları ek ödeme oranları artırıldı.
- Sözleşmeli imam-hatip ve müezzin kayyımların yararlandıkları ek ödeme oranları artırıldı.
- Kuran kursu öğreticilerine ödenen eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği artırıldı. Yatılı Kuran kurslarında görev yapan Kuran kursu öğreticilerine gündüz nöbetlerinde ek ders ücreti ödenecek.
- Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yönetmen, spiker, kameraman, muhabir, ses kayıtçısı, montajcı, prodüktör ve ışıkçı olarak görev yapanların ek ödeme oranları artırıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

