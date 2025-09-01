Akın Gürlek'ten CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a ikinci dava

CHP Gençlik Kolları, 19 Ocak’ta sosyal medya platformu X’teki resmî hesabından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Akın Gürlek’e “seyyar giyotin” dediği anların yer aldığı bir videoyu paylaştı.

Bu paylaşımı kendi hesabından alıntılayan Gençlik Kolları Genel Başkanı Genç Cem Aydın, 20 Ocak sabahı polis tarafından evinden alınarak ifade vermeye götürüldü. Başsavcılık, Aydın hakkında “kamu görevlisine hakaret” ve “terörle mücadele eden kişilere hedef göstermek” suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı. Aydın hakkında 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak istemiyle dava açıldı.

15 Eylül’de görülecek üçüncü duruşma öncesi, aynı videoyla ilgili olarak Gürlek’in Aydın’a karşı 100 bin TL tutarında bir tazminat davası açtığı öğrenildi.

Cumhuriyet'in haberine göre; Davanın dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

“Davacı müvekkil Akın Gürlek'in uğradığı hakaret ve haksız ithamlar sonucu yaşadığı üzüntü nedeniyle davalıdan 100 bin TL tazminatın faizi ile birlikte tahsiline, yargılama gideri ve karşı vekalet ücretinin karşı taraf üzerine bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.”

CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Aydın’ın ifadeye çağrılmasına tepki göstermişti. Aydın’ın ifade verdiği gün yaptığı bir konuşmada durumu eleştiren İmamoğlu’na, Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle dava açıldı.

İmamoğlu hakkında açılan davada, “kamu görevlisine hakaret” ve “tehdit” suçlamaları yöneltilmiş, ayrıca “hedef gösterme” suçundan da yargılanması istenmişti. 16 Temmuz’daki duruşmada mahkeme, İmamoğlu’nu hedef gösterme suçundan beraat ettirdi. Ancak kamu görevlisine hakaretten 1 yıl 5 ay, tehditten ise 2 ay 15 gün hapis cezası verdi. Bu davada da İmamoğlu hakkında siyasi yasak talep edilmişti.