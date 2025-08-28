Aile Dayanışma Ağı'ndan 5. buluşma için Saraçhane'ye çağrı

19 Mart operasyonları mağdurları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı, 5. buluşma için saat ve tarih vererek Saraçhane'ye çağrı yaptı. Aileler yarın saat 11.00'de Saraçhane'de olacağını belirtti.

