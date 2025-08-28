Aile Dayanışma Ağı'ndan 5. buluşma için Saraçhane'ye çağrı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar, 23 Mart'ta tutuklanmasıyla beraber başlayan protestolarda çok sayıda öğrenci gözaltına alınmıştı.
Aile Dayanışma Ağı, beşinci buluşmasını İstanbul Saraçhane Parkı’nda gerçekleştireceğini duyurdu.
29 Ağustos Cuma günü yapılacak buluşmaya İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi ve sivil toplum gönüllüsü Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ile İBB Başkanvekili Nuri Aslan da katılacak.
AİLELER SARAÇHANE'DE TOPLANCAK
Etkinlikte, tutuklu yakınlarının ortak mesajı kamuoyu ile paylaşılacak. Organizasyonun çağrı metninde, “Adalet arayışının topluma ulaşmasına destek olmaya çağırıyoruz” denildi.
Programın yarın saat 29 Ağustos'ta saat 11.00'de Saraçhane Parkında yapılacağı ifade edildi.