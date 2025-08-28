Aile Dayanışma Ağı'ndan 5. buluşma için Saraçhane'ye çağrı

Aile Dayanışma Ağı'ndan 5. buluşma için Saraçhane'ye çağrı
Yayınlanma:
19 Mart operasyonları mağdurları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı, 5. buluşma için saat ve tarih vererek Saraçhane'ye çağrı yaptı. Aileler yarın saat 11.00'de Saraçhane'de olacağını belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar, 23 Mart'ta tutuklanmasıyla beraber başlayan protestolarda çok sayıda öğrenci gözaltına alınmıştı.

Aile Dayanışma Ağı, beşinci buluşmasını İstanbul Saraçhane Parkı’nda gerçekleştireceğini duyurdu.

29 Ağustos Cuma günü yapılacak buluşmaya İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi ve sivil toplum gönüllüsü Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ile İBB Başkanvekili Nuri Aslan da katılacak.

AİLELER SARAÇHANE'DE TOPLANCAK

Etkinlikte, tutuklu yakınlarının ortak mesajı kamuoyu ile paylaşılacak. Organizasyonun çağrı metninde, “Adalet arayışının topluma ulaşmasına destek olmaya çağırıyoruz” denildi.

Programın yarın saat 29 Ağustos'ta saat 11.00'de Saraçhane Parkında yapılacağı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu: Zincir market devi adım adım iflasa gidiyor
Zincir market devi adım adım iflasa gidiyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Siyaset
CHP'li Zeliha Aksaz Şabaz'dan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması: 'AKP suçüstü yakalandı'
CHP'li Zeliha Aksaz Şabaz'dan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması: 'AKP suçüstü yakalandı'
Tarikat korkusu kenti sardı: İsmailağa'nın kaçak yurdunu yıkmaya kimse yanaşmadı
Tarikat korkusu kenti sardı: İsmailağa'nın kaçak yurdunu yıkmaya kimse yanaşmadı