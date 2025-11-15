Ahmet Özer, İmamoğlu'nun anne babasına ziyaret etti

Ahmet Özer, İmamoğlu'nun anne babasına ziyaret etti
Yayınlanma:
CHP'li belediyelere yönelik ilk operasyonda gözaltına alınıp bir yıl 10 gün cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Ekrem İmamoğlu’nun annesi Hava İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu’nu ziyaret etti. Özer ziyaretini sosyal medya hesabından, “Asla yalnız olmadıklarını, bu yolu birlikte yürüyeceğimizi belirterek benim

"Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında 30 Ekim 2024’te gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer bir yıl 10 gün tutukluluğunun ardından geçtiğimiz günlerde tahliye edildi.

Ahmet Özer bugün 19 Mart operasyonuyla tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun annesi Hava İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu’nu ziyaret etti. Ziyarete Özer'e avukat kızı Seraf Özer de eşlik etti.

ahmet-ozer-imamoglu.png

İmamoğlu'ndan Ahmet Özer'in tahliyesine ilk tepkiİmamoğlu'ndan Ahmet Özer'in tahliyesine ilk tepki

"YOLUMUZ AÇIK OLSUN”

İmamoğlu ailesine yaptığı ziyareti sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Özer'in yaptığı paylaşımında, “Bugün Ekrem Başkanımızın annesi Hava anamız ve babası Hasan Amcamızı ziyaret ettim. Asla yalnız olmadıklarını, bu yolu birlikte yürüyeceğimizi belirterek benim de onların bir evladı olduğumu unutmamalarını söyledim. Allah hepimize güç versin, yolumuz açık olsun” ifadeleri yer aldı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Meteoroloji il il açıkladı: Kuvvetli yağış için tarih verip uyardı
Galatasaray Fenerbahçe gider Mersin'e Beşiktaş gider tersine
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Bu akşam etkili olacak! Bakanlıktan 6 il için sarı kodlu uyarı
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Siyaset
KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı
KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı
Üçü çocuk altı kişinin öldüğü fabrikanın komşusu mühürlendi ama 40 ay sonra
Üçü çocuk altı kişinin öldüğü fabrikanın komşusu mühürlendi ama 40 ay sonra