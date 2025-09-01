Abdulkadir Selvi 'kritik kulis' başlığı atıp Hakan Fidan övdü! Bahsetmelere doyamadı
Mevcut Anayasa'ya göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir daha aday olamıyor. Erken seçime gidilmesi durumunda veya Anayasa değişikliği ile Erdoğan yeniden aday olabilir.
Erdoğan'ın yerine de isimler konuşulmaya, iktidar medyası tarafından dillendirilmeye başlandı.
AKP iktidarının en yılmaz yandaşlarından Yeni Akit, Erdoğan'ın artık dinlenmesi gerektiği ve yerini Hakan Fidan'a bırakmasının uygun olacağına dair bir köşe yazısı yayımladı.
Kulislerde Fidan hakkındaki iddialar devam ederken, iktidar medyasından Hürriyet'te AKP'ye büyük yakınlığı ile tanınan Abdulkadir Selvi dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. "Resepsiyondan kritik konularda kulisler" başlıklı yazısında Selvi, 30 Ağustos Zafer Bayramı için düzenlenen resepsiyondan bahsetti. Selvi, kritik bir kulis vermedi. Aksine yazısında sürekli Hakan Fidan'dan bahsetti.
Fidan'ın bir an bile yerine oturmadığını, sürekli çalıştığını anlattı. Fidan'ın soruları yanıtlarken gazetecilerin büyük ilgi gösterdiğini aktardı. Selvi, Fidan'ın telefonla konuşurken ağzını kapatmasını bile yazısına taşıdı.
Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şöyle:
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki 30 Ağustos resepsiyonunda hem gözlemlerde bulunma şansı edindim hem de birinci derecede muhatabaplarıyla konuşma imkânı buldum.
Elde ettiğim kulisleri paylaşacağım. Ama önce izlenimlerimi aktarmak istiyorum.
Ben salona girdiğimde Cumhurbaşkanı Erdoğan hâlâ Harp Okulları’nın mezuniyet törenindeydi. Geçen yıl yaşanan korsan yemin olayı nedeniyle salon içinde dahi canlı yayınlardan töreni an ve an takip etmeye çalıştım.
Geçen yıl Hava, Deniz ve Kara Harp Okulu birincileri kızlarımızdan çıkmış, göğsümüz kabarmıştı. Ancak korsan yemin olayı her şeyi gölgeledi. Bu kez de Hava Harp Okulu birincisi Elif Emirmehmetoğlu oldu. Kızlarımızın başarısından onur duyuyoruz. Keşke geçen yılki olay da yaşanmasaydı.
HAKAN FİDAN’IN ÖNLEMİ
Tekrar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki salona dönecek olursak, ilk gelenlerden biri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ydi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan salona telefonla konuşarak girdi, yerine geçtikten sonra da bir süre telefonla konuştu. Belli ki uluslararası bir sorunla ilgileniyordu. Çünkü bir eliyle de ağzını kapatmaya çalışıyordu. Belki istihbaratçılıktan kalma bir alışkanlık belki dudak okumaya karşı alınmış bir önlem diye düşündüm.
ADALET BAKANI NE DEDİ
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise salona girince önce şehit aileleri ve gazilerin olduğu bölüme yönlendi. Onlarla sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu kez orman yangınlarında gazi olanlar da 30 Ağustos resepsiyonuna davet edilmişlerdi. Bahçeli ilgi gören isimlerden biriydi. Siyasiler, gazeteciler yanına kadar gidip sohbet ettiler. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un etrafı da gazeteciler tarafından kısa sürede sarıldı. Yılmaz Tunç’un tek isteği oldu. “Yanlış bir haber vermemek için bizi arayın, size mutlaka ulaşırız. Doğru bilğiyi veririz” dedi. Bu bir lüks değil. Bilginin doğru ya da yanlış olduğunu teyit ettirmek gazetecinin görevi.
HAKAN FİDAN’A İLGİ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir an bile yerine oturmadı. Çünkü telefon konuşması bittiği andan itibaren etrafı gazeteciler tarafından sarıldı. Hakan Fidan meslektaşlarımın sorularını yanıtlarken salonda bir hareketlilik yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geldiği anons edildi. Gün boyu devam eden 30 Ağustos törenleri nedeniyle Erdoğan için yoğun bir gündü. Ayrıca tören salonundan çıkıp Çin’e gideceği için programın kısa tutulacağı düşünüldü. Ama programın sonuna kadar kaldı. Kur’an-ı Kerim okunarak başlayan program Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın özel konseri ile son buldu.