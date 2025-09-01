Abdulkadir Selvi 'kritik kulis' başlığı atıp Hakan Fidan övdü! Bahsetmelere doyamadı

Mevcut Anayasa'ya göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir daha aday olamıyor. Erken seçime gidilmesi durumunda veya Anayasa değişikliği ile Erdoğan yeniden aday olabilir.

Erdoğan'ın yerine de isimler konuşulmaya, iktidar medyası tarafından dillendirilmeye başlandı.

AKP iktidarının en yılmaz yandaşlarından Yeni Akit, Erdoğan'ın artık dinlenmesi gerektiği ve yerini Hakan Fidan'a bırakmasının uygun olacağına dair bir köşe yazısı yayımladı.

Kulislerde Fidan hakkındaki iddialar devam ederken, iktidar medyasından Hürriyet'te AKP'ye büyük yakınlığı ile tanınan Abdulkadir Selvi dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. "Resepsiyondan kritik konularda kulisler" başlıklı yazısında Selvi, 30 Ağustos Zafer Bayramı için düzenlenen resepsiyondan bahsetti. Selvi, kritik bir kulis vermedi. Aksine yazısında sürekli Hakan Fidan'dan bahsetti.

Fidan'ın bir an bile yerine oturmadığını, sürekli çalıştığını anlattı. Fidan'ın soruları yanıtlarken gazetecilerin büyük ilgi gösterdiğini aktardı. Selvi, Fidan'ın telefonla konuşurken ağzını kapatmasını bile yazısına taşıdı.

Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şöyle: