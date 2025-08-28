Erdoğan'a "emeklilik çağrısı" beklemediği yerden geldi: Halefini bile belirledi

Kötü giden ekonomi, muhalif belediyelere düzenlenen operasyonlar ve CHP'li isimlere yapılan tutuklamalar muhalefete erken seçim çağrısını sıklıkla tekrar ettirirken olası erken seçim sürecinin soru işareti barındıran konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığına henüz net yanıt alınabilmiş değil. Siyasetin yoğun gündemi arasında soğumaya yüz tutan konu bir süredir muhalefetin dahi gündeminde üst sıralarda yer almazken, iktidar kanadı yeniden adaylık sorusunu alevlendirdi.

İktidara yakın Akit Gazetesi'nin yazarı Yüksel Tokur, Erdoğan'ın adaylığını "emeklilik çağrısı" yaptığı "Getirin adam gibi bir adam; kurtulun tek adamdan!" yazısında gündeme getirdi.

ERDOĞAN'A "EMEKLİLİK ÇAĞRISI" BEKLEMEDİĞİ YERDEN GELDİ

Akit'teki yazısına 'CHP'nin Erdoğan'ın çalışmasını engellemeye çalıştığı' iddiasıyla başlayan Yüksel Okur, önce Erdoğan'ın "Tek adam rejimi" ile Türkiye'yi yönetmediğini ve Anayasa'nın verdiği yetkileri kullandığını ifade ederken tek partili dönemi hatırlatması yaparak Mustafa Kemal Atatürk'e diktatör benzetmesi yapmaktan geri durmadı. Sonra 'aslında' Erdoğan'ın kalan ömründe emekliye ayrılmasını istediklerini yazdı.

Erdoğan'ın çok yorulduğunu, kendisine ve ailesine zaman ayırmasını istediklerini vurgulayan Okur, "körü körüne; 'O gitsin de kim gelirse gelsin, ülke ne olursa olsun'" diyemediklerini ifade ederek akıllarındaki ismi de üstü kapalı açıkladı.

HALEFİNİ BİLE BELİRLEDİ

Erdoğan'ı "koca çınar" olarak nitelendiren Okur, "Yıkılıp gitse bile, mutlaka yerini dolduracak bir 'FİDAN' yetiştirmiştir!" diyerek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı Erdoğan'ın yerine istediklerini işaret etti.

Yüksel Okur'un yazısının ilgili kısmı şu şekilde: