Erdoğan'a "emeklilik çağrısı" beklemediği yerden geldi: Halefini bile belirledi

Yayınlanma:
Muhalefetin erken sesçim talebi sürerken soğumaya yüz tutan yeniden adaylık tartışmasını alevlendirecek sözler iktidarın yakın kaleminden geldi. Akit yazarı Yüksel Okur Erdoğan'a "emeklilik çağrısı" yaparken halefini bile belirledi. Erdoğan'ı kızdıracak yazıdaki halef Kabine'den geldi.

Kötü giden ekonomi, muhalif belediyelere düzenlenen operasyonlar ve CHP'li isimlere yapılan tutuklamalar muhalefete erken seçim çağrısını sıklıkla tekrar ettirirken olası erken seçim sürecinin soru işareti barındıran konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığına henüz net yanıt alınabilmiş değil. Siyasetin yoğun gündemi arasında soğumaya yüz tutan konu bir süredir muhalefetin dahi gündeminde üst sıralarda yer almazken, iktidar kanadı yeniden adaylık sorusunu alevlendirdi.

İktidara yakın Akit Gazetesi'nin yazarı Yüksel Tokur, Erdoğan'ın adaylığını "emeklilik çağrısı" yaptığı "Getirin adam gibi bir adam; kurtulun tek adamdan!" yazısında gündeme getirdi.

ERDOĞAN'A "EMEKLİLİK ÇAĞRISI" BEKLEMEDİĞİ YERDEN GELDİ

Akit'teki yazısına 'CHP'nin Erdoğan'ın çalışmasını engellemeye çalıştığı' iddiasıyla başlayan Yüksel Okur, önce Erdoğan'ın "Tek adam rejimi" ile Türkiye'yi yönetmediğini ve Anayasa'nın verdiği yetkileri kullandığını ifade ederken tek partili dönemi hatırlatması yaparak Mustafa Kemal Atatürk'e diktatör benzetmesi yapmaktan geri durmadı. Sonra 'aslında' Erdoğan'ın kalan ömründe emekliye ayrılmasını istediklerini yazdı.

Erdoğan'ın çok yorulduğunu, kendisine ve ailesine zaman ayırmasını istediklerini vurgulayan Okur, "körü körüne; 'O gitsin de kim gelirse gelsin, ülke ne olursa olsun'" diyemediklerini ifade ederek akıllarındaki ismi de üstü kapalı açıkladı.

HALEFİNİ BİLE BELİRLEDİ

Erdoğan'ı "koca çınar" olarak nitelendiren Okur, "Yıkılıp gitse bile, mutlaka yerini dolduracak bir 'FİDAN' yetiştirmiştir!" diyerek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı Erdoğan'ın yerine istediklerini işaret etti.

Yüksel Okur'un yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Mutlak Monarşi, sınırsız yetki demek olan Tek adam rejimi; ya da, anayasal sınırlamalar olmaksızın mutlak güce sahip olduğu yönetim biçimi olan diktatörlük yakıştırması, anayasanın kendisine verdiği yetki çerçevesinde görevini yapmakta olan sayın Erdoğan’a uymamaktadır bilesiniz.

Yok, illa da diktatör arıyorsanız; ülkemizde 1946 yılına kadar olan döneme, dünyada da en son örneği Kuzey Kore’ye bakabilirsiniz.

Aslında biz de istiyoruz ki, milletin adamı RTE çok yoruldu, artık kendisine ve ailesine zaman ayırsın ömrünün kalan kısmında!

Öyle sizin gibi körü körüne; “O gitsin de kim gelirse gelsin, ülke ne olursa olsun” diyemiyoruz. Çünkü ülkemize, milletimize olan sevdamız var.

Hem; o koca çınar yıkılıp gitse bile, mutlaka yerini dolduracak bir “FİDAN” yetiştirmiştir!

Yani; o gidince “meydan bize kalacak” diye boşuna hayaller kurmayın!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

