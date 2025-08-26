Abdulkadir Selvi de İBB soruşturmasındaki bu zülme isyan etti! "Belki beni linç edecekler"

Tartışmalı İBB soruşturmasında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın cezaevinde durumu ağırlaştı.

Geçmişte iki kez çok ağır kanser vakasını atlatan Çalık’ın tahlillerine göre, yeniden kanser olma sınırında.

Askerliğini de kanser geçmişi nedeniyle erken terhisle tamamlayan Çalık, İstanbul-İzmir arasında hastalıklarına rağmen defalarca götürülüp getirildi. Cezaevinde 21 kilo veren Çalık, fenalaşıp anjiyo olmak zorunda kaldı.

İBB soruşturmasından ayrı olsa da benzer tarihlere denk gelen yeni Gezi Parkı operasyonunda Ayşe Barım’ın durumu da oldukça ağır.

12 yıl önceki Gezi Parkı olayları nedeniyle tutuklanan Barım’ın, çok ciddi kalp sorunlarının yanı sıra beyninde iki adet anevrizma bulunduğu belirtildi.

Çalık ve Barım’ın bu kadar ağır sağlık sorunlarına rağmen tahliye edilmemeleri, kamuoyunun vicdanını yaraladı.

Cem Küçük bile zulme dayanamadı! "Murat Çalık da Ayşe Barım da tahliye edilsin"

Artık AKP’li isimler bile Barım ve Çalık için çağrılar yapmaya başladı. Daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile iletişimi olduğunu ifade eden ve AKP yanlısı Cem Küçük de 27 Temmuz'da Barım ve Çalık'ın acil olarak tahliye edilmesi gerektiğini yazdı.

Bu sefer Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi, Çalık ve Barım için yazı kaleme aldı.

ANNE ÇALIK O ANINI ANLATTI...

Çalık'ın hastane penceresinde annesi ile karşılaştığı anı hatırlatan Selvi, "Murat Çalık denilince ben annesinin hastane önündeki fotoğrafını hatırlıyorum. Hiçbir fotoğraf karesi o annenin hastane penceresine bakışından daha etkileyici değildir. O annenin bakışında bütün annelerin yüreğini hissettim.

Ergenekon sürecinde çok şey yaşandı ama cezaevinde kansere yakalanıp, tahliye edildikten 5 gün sonra hayatını kaybeden Kuddusi Özkır unutulmadı" dedi.

Selvi, 'tutuksuz yargılama esas' ilkesini hatırlattı. Selvi, Çalık ve Barım'ın yargılanmaktan kaçmadığını sadece adli kontrol istediğinin altını çizdi. "Vicdanları öldürmeyelim" ara başlığını kullanan Selvi, yazısı için 'linç olmayı' göze aldığını ifade etti.