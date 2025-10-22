'82 Kıbrıs' gerilimi büyüdü! MHP'li Yalçın'dan CTP'ye: Evcilik oynar gibi...

KKTC seçimlerini kazanan Tufan Erhürman'ın partisi CTP'den, sonuçları beğenmeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye gösterilen tepkiye MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan sert yanıt geldi.

Yalçın, "Türk ordusu Kıbrıs Türklerini Rum ve Yunan mezaliminden siz evcilik oynar gibi devletçilik oynayasınız diye kurtarmamıştır" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin adayı Tufan Erhürman'ın kazanması, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin tepkisini çekmişti.

Seçim sonucuna KKTC parlamentosu tarafından müdahale edilmesini isteyen MHP Lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında "81 Düzce'den sonra 82'nin KKTC olması hayat memat konusu haline geldi" ifadelerini kullanmıştı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman

Bahçeli'nin bu sözlerine CTP'den gelen tepkide, "Demokratik olgunluğumuzu korumak ve halkımızın güvenini ve ilişkilerini zedeleyecek açıklamalara izin vermemek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyeti siyasi partilerinden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye’nin ‘82. ili’ olması yönündeki ifadeleri, Kıbrıs Türk halkının iradesine, siyasi eşitliğine ve uluslararası hukuk gerçeklerine tamamen aykırıdır. Kabul edilemezdir" denilmişti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın

SEMİH YALÇIN'DAN CTP'YE ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Seçimlerde Ersin Tatar'a karşı büyük bir üstünlük sağlayan Erhürman'ın genel başkanlığını yaptığı CTP'nin açıklamasına yanıt, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi. "Türk ordusu Kıbrıs Türklerini Rum ve Yunan mezaliminden siz evcilik oynar gibi devletçilik oynayasınız diye kurtarmamıştır" diyen Yalçın, CTP'yi şımarmakla suçlayarak sosyal medya paylaşımında şunlara yer verdi: