Özgür Özel'den 2026'nın ilk mitingi!

CHP, tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerine 2026’da da devam ediyor. Serinin 78'inci mitingi bugün Çankırı Belediye Meydanı’nda düzenleniyor. Bu miting, aynı zamanda yılın ilk büyük siyasi buluşması oldu.

15.10 CHP ÇANKIRI İL BAŞKANI AĞAOĞLU, İMAMOĞLU'NUN MEKTUBUNU OKUYOR

CHP Çankırı İl Başkanı Galip Ağaoğlu, İmamoğlu'nun mektubunu okumadan önce yaptığı konuşmada bu ifadeleri kullandı:

"Aziz hemşehrilerim, yiğitler diyarı Çankırı'nın onurlu insanları, güzel memleketimin emekçi kadınları, gençleri, çiftçileri, esnafı; hepinizi yürekten sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada sadece bir miting yapmıyoruz. Bugün burada bir itirazı, bir umudu, bir değişimin iradesini haykırıyoruz. Çankırı uzun yıllardır ihmal edildi. Gençlerimiz iş bulamadığı için gurbete gitti. Çiftçimiz artan maliyetlerin altında ezildi. Esnafımız siftah yapamadan kepenk kapattı. Ama şunu bilin; bu kader değil, bu tablo değişir. Çankırı daha iyisini hak ediyor. Biz bu ülkenin kurucu partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunu söylüyoruz: Türkiye’nin hiçbir ili sahipsiz değildir. Çankırı üvey evlat hiç değildir. Bizim siyasetimiz koltuk siyaseti değil; bizim siyasetimiz halkın sofrasındaki ekmek, gencin geleceği, çiftçinin alın teri, emeklinin onurudur. Bugün Çankırı'da gençler diyor ki; "Okuduk ama iş yok." Anneler diyor ki; "Evladımın geleceğinden endişeliyim." Emekliler diyor ki; "Yıllarca çalıştık ama geçinemiyoruz." İşte biz buradayız. Bu sesleri duymaya değil, bu sorunları çözmeye geliyoruz. Biz üreten çiftçiyi destekleyen, gençlere torpil değil hak veren, emekliyi sadakaya mahkum etmeyen, kadın hayatını her anlamında güçlendiren bir Türkiye’yi kuracağız ve bunu birlikte yapacağız."

İmamoğlu'nun mektubu bu şekilde:

"Onurlu, yürekli, yiğit insanlar; benim güzel vatandaşlarım, değerli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, güzel yüzlü çocuklar, cesur gençler... Sizleri çok özledim. Her birinize hasretle sarılıyorum. Yeni yılın ilk günlerinde aranızda olmak, gözlerinizin içine bakmak ve sizlerle teker teker selamlaşmak, kucaklaşmak isterdim. Bir zindandayım ama kalbim sizlerle! Sizler bu ülke için her türlü fedakarlığa katlanmaya hazır, güçlü ve cesur vatanseverler, demokratlar, cumhuriyetçilersiniz. Adaletin ve demokrasinin, birliğin ve dayanışmanın meydanına hoş geldiniz. Sağ olun, var olun! Bu vesileyle bizleri bir araya getiren kıymetli yol arkadaşım, partimizin Çankırı İl Başkanı Galip Ağaoğlu’na ve onun şahsında tüm örgütümüze verdikleri kararlı mücadele için yürekten teşekkür ediyorum. Milletçe krizlerle, yokluk ve yoksullukla dolu bir yılı geride bıraktık. Adaletsizliğin, eşitsizliğin, güvencesizliğin arttığı; hukukun, demokrasinin ayaklar altına alındığı bir yıl oldu. Milletin derdi ve isyanı büyüdükçe iktidarın zulmü de arttı. Ömrünü tüketmiş, geleceğe ilişkin hiçbir sözü olmayan, günleri sayılı iktidar devletin tüm imkanlarını kendi çıkarları uğruna kötüye kullanıyorlar. Projeyle, icraatla, hizmetle yarışacak enerjileri, kadroları kalmadığı için en güçlü rakiplerini siyasete alet ettikleri yargı aracılığıyla saf dışı etmeye çalışıyorlar. Onlar için siyasetin tek amacı, ne pahasına olursa olsun koltuklarını korumak. Ülkenin geleceğini düşünmüyorlar; onların tek derdi kendi gelecekleri. Onun için birbirlerinin de altını oymaya çalışıyorlar. Milletimiz bu gerçekleri çok iyi görüyor ve önüne seçim sandığı geldiği ilk anda ülkemizi bu çürümüş iktidardan kurtarmayı özlemle bekliyorlar. Vakti gelmiş bir değişimin önünde hiçbir güç duramaz. İktidar değişecek, bu avuç insan çekilecek ve ülkemiz; milletin ortak aklıyla, milletin ortak çıkarlarına uygun olarak yönetilecek. Bizim siyaset anlayışımızın temeli; herkesi kendimiz gibi görmek, herkesi eşit ölçüde değerli ve saygın kabul etmektir. Hedefimiz; vatandaşlarımızı her alanda hak ettikleri adalet, hürriyet ve refah düzeyine taşımaktır. İktidara gelince neyi nasıl yapacağımızı belediyelerdeki başarılarımıza bakarak anlayabilirsiniz.

CHP LİDERİ ÖZEL'DEN ÇAĞRI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel miting öncesi yaptığı paylaşımda, geçen yılki mücadeleyi hatırlatarak şunları söyledi:

“Geçen yıl Türkiye’nin dört bir yanında tam 77 kez eylemdeydik. Yorulmadık, geri adım atmadık! Şimdi, 2026’nın ilk cumartesi gününde, Çankırı’dayız! Korkuyu değil umudu büyütmek için! Kutuplaşma değil kucaklaşmak için! Yoksulluğa alışmamak için!”

Cezaevindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da mesaj göndererek şu ifadeleri kullandı: