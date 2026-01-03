İmamoğlu’ndan seçim çağrısı

Ekrem İmamoğlu, iktidarın çaresiz kaldığını belirterek toplumsal uyanış ve birlik çağrısı yaptı. “Adil seçim, güvenli sandık, geçim ve gelecek için seçim zamanıdır” diyen İmamoğlu, “Kurtuluş yok tek başına, haydi herkes görev başına” ifadeleriyle tüm yurttaşlara ortak mücadele çağrısı yaptı.

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yayımladığı açıklamada, AKP iktidarının “yönetemediğini ve çaresiz kaldığını” belirtti. Vatandaşlara birlikte hareket etme çağrısı yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“İktidarın yönetemediğini, çaresizliğini görmek, milletini aldatan, oyalayan vasat gündemlerini aşmak, ucube rejimin korku salan, hukuksuz, aciz ihtimallerini aşmak, nelerin mümkün olduğunu, kabiliyetlerimizi hatırlamak, geleceği, olması gereken hedeflerimizi yakalamak, milletimizle paylaşmak, hızlıca yola çıkmak şarttır.”

Hedeflerinin adil, üretken ve eşit paylaşan bir Türkiye olduğunu vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Huzurlu, bereketli, adil bir Türkiye’yi var etmek, üreten, eşit paylaşan, zenginleşen bir millet olmaktır rotamız. 86 milyon yurttaşımızın eşitliği, ruh ve beden gibi ilhamını bu topraklardan alan, tek vücut, aziz milletimizle güçlü bir gelecek mümkündür.”

"SEÇİM ZAMANIDIR"

Toplumun birliğine ve demokrasiye dayanan bir gelecek inşa edilmesi gerektiğini dile getiren İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Uyanışın, birlikte olmanın, bütünleşmenin, bu kara düzeni tarihe gömmenin, yeniden adalet üzerine devlet düzenini kurmanın, insanları kutuplaştırmayan, ayrıştırmayan, demokrasiyle güçlenen Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. yüzyılında, dayanışmayla, seferberlikle yol yürüyoruz.”

Mesajını seçim vurgusuyla tamamlayan İmamoğlu, şunları kaydetti:

“Adil bir seçim, güvenli bir sandık, geçim için, geleceğimiz için SEÇİM zamanıdır. Kurtuluş yok tek başına, haydi herkes görev başına!”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

