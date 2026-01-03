2025 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması Programında konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan şöyle konuştu:

Uluslararası sistem özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yine kendisinden beklenenleri yerine getiremedi. Bunun da bedelini maalesef Gazzeli mazlumlar ödedi.

Bizim de çabalarımızla sağlanan ateşkese rağmen İsrail hükümeti insani yardım girişlerini engellemeye, sivilleri katletmeye Ortadoğu'dan Afrika'ya uzanan geniş bir alanda istikrarsızlık üretmeye devam ediyor.

Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz seneye damgasını vuran bir diğer çatışma sahası Karadeniz'in kuzeyiydi. Rusya Ukrayna arasındaki savaş 5. yılına girmek üzere. Orada da yüz binlerce insan öldü. Şehirler yıkıldı. Milyonlarca kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Son aylarda savaşın Karadeniz'deki ticareti ve seyrü sefer güvenliğini tehdit eder boyutlara geldiği görülüyor. Bunun önüne geçilmesi noktasında gerekli temaslarda bulunuyoruz. Karşılıklı saldırılarda giderek kontrolden çıkma riski taşıyan bu savaşın bir an önce adil ve sürdürülebilir bir barışla sona ermesi samimi temennimizdir. Biz her iki tarafla da güvene dayalı ilişkiler tesis etmiş bir ülkeyiz. Barışa giden yolun açılması için her türlü sorumluluğu almaya hazırız. Tüm samimiyetimizle şu hakikati her fırsatta vurguluyoruz. Biz ne rol kapma, ne şov yapma peşindeyiz. Ne de kan, gözyaşı, zulüm üzerinden çıkar sağlamanın hesabı içindeyiz. Çatışmalardan menfaat devşirme gibi bir anlayışımız asla olmadı. Bugün de yoktur. Bizim dış politikamızın esası düşman üretmek değil dost kazanmaktır.

Dostlarımızın sayısını olabildiğince çoğaltmaktır. Kavgayla kaybetmek yerine dostlukla birlikte kazanalım istiyoruz. Gerilime yatırım yapanlara inat biz herkesin hayrına olacak bir barış ve güvenlik kuşağı kurmanın mücadelesini veriyoruz. İki kardeş bile her konuda %100 anlaşamazken farklı çıkarları temsil eden devletler arasında fikir ayrılıklarının nüksetmesi gayet doğaldır. Bunların öncelikli çözüm yolu diyalogtur. Müzakeredir. Diplomasidir. 2026 senesinde bu yöndeki gayretlerimizi biraz daha yoğunlaştıracağız. Asya'dan Afrika'ya ve Latin Amerika'ya dost ülkelerle yeni ortaklıklar tesis ederken Türk dünyasıyla bağlarımızı inşallah daha da güçlendireceğiz.

Şurası da son derece önemlidir. Türkiye'yi saf dışı bırakma girişimleri şimdiye kadar sonuçsuz kalmıştır. Türkiyesiz denklem kurulamayacağı, kurulmak istense de dahi bunun uzun ömürlü olmayacağı herkes tarafından anlaşılmıştır. Fevri çıkışlar, afaki söylemler, kibirli açıklamalar eninde sonunda gerçeğin duvarına toslamış, Türkiye'nin vazgeçilmezliği defalarca kanıtlanmıştır. Türkiye'yi yanına alan kazanacak, karşısına alan kaybedecektir.

Yüzünü Ankara'ya dönenler kazanacak, kıblesini şaşıranlar kısa vadeli düşünenler, emperyalistlere lejyoner yazılanlar ise kaybedecektir. İnşallah 2026'da bunun teyit ve tescil edildiğini hep beraber göreceğiz. Kıymetli dostlar, dış ticaret rakamlarımızın objektif analizini yaparken şu noktanın göz ardı edilmemesi gerektiği kanaatindeyim. 2025 yılı küresel ticarette belirsizliklerin tırmandığı ve korumacılığın belirgin biçimde yükseldiği bir dönem olmuştur.