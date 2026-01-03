Erdoğan'ın başdanışmanından jet hızında 'Maduro' dönüşü! 'Soykırımcı ABD' paylaşımını sildi

Erdoğan'ın başdanışmanından jet hızında 'Maduro' dönüşü! 'Soykırımcı ABD' paylaşımını sildi
Yayınlanma:
ABD’nin Venezuela’ya saldırısının ardından Saray'dan ilk açıklama Cemil Ertem’den geldi. Maduro’ya destek mesajı paylaşan Ertem, Maduro’nun esir alındığı haberi sonrası paylaşımını sildi. Ertem, "Soykırımcı ABD.." demişti.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik sabah saatlerinde başlattığı askerî operasyonun ardından, AKP cephesinden ilk açıklama Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'den geldi. Ertem, sosyal medya hesabından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek verdi.

Ertem açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Soykırımcı ABD, Ortadoğu'da katil İsrail'le birlikte yaptığı emperyal haydutluğa Venezuela'ya saldırarak devam ediyor. Venezuela halkının ve Başkan Maduro'nun yanındayız! Bu haydutluk cezasız kalmamalı."

Ancak kısa süre sonra Maduro'nun ABD güçlerince esir alındığı haberlerinin yayılması üzerine Ertem bu paylaşımını sildi.

Cumhurbaşkanlığı veya Dışişleri Bakanlığı’ndan ise konuya ilişkin herhangi bir resmî açıklama yapılmadı.

NELER OLDU?

Son Dakika | Trump Venezuela lideri Maduro'nun esir düştüğünü açıkladıSon Dakika | Trump Venezuela lideri Maduro'nun esir düştüğünü açıkladı

ABD, Venezuela’ya hava saldırısı düzenledi. Gece boyunca başkent Karakas bombalandı. Patlamalar sonrası ABD Başkanı Donald Trump, operasyonun kendi emriyle yapıldığını duyurdu.

Trump, Truth Social’da yaptığı açıklamada, “Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela’ya ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik geniş çaplı bir operasyonu başarıyla gerçekleştirmiştir. Maduro ile birlikte eşi de yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır” ifadelerini kullandı. Operasyonun ABD kolluk kuvvetleriyle yürütüldüğünü belirten Trump, basın toplantısı yapılacağını da duyurdu.

ABD’li yetkililer, Maduro’nun Delta Force özel birimi tarafından rehin alındığını CBS News’e açıkladı. Saldırı, Karayipler’e yapılan uzun süreli askerî yığınağın ardından geldi. ABD, son haftalarda Venezuela açıklarında iki petrol tankerine el koymuş, uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle 30’dan fazla tekneyi hedef almıştı.

Venezuela yönetimi, Maduro’nun yaşadığına dair kanıt talep etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

