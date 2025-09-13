Sakızda kanser riski!

Medipol Bahçelievler Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Sakin, sakız tüketimiyle vücuda alınan mikroplastiklerin zaman içinde birikerek sindirim sistemi hastalıklarına ve bazı kanser türlerine neden olabileceğini ifade etti.

GÜNLÜK ALIŞKANLIK ZARARA DÖNÜŞEBİLİR

Medipol Sağlık Grubu tarafından yapılan açıklamada, birçok kişinin gün içerisinde stresle baş etmek, nefes tazelemek veya alışkanlık nedeniyle sakız çiğnediği, ancak bu durumun fark edilmeden vücuda zararlı maddelerin girişine neden olabileceği vurgulandı.

Bu çekirdekler kanser eder! Skandal ülkeyi çalkaladı: Gizli ekilmiş, 360 ton piyasaya sürülmüş

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Abdullah Sakin şunları kaydetti:

“Sakızın içeriğinde yer alan mikroplastik parçacıklar, tükürükle birleşerek vücuda girebilir ve zamanla kana karışabilir. Bu da uzun vadede sindirim sistemi problemleri ve kanser riski doğurabilir”

MİKROPLASTİKLER KANA KARIŞABİLİYOR

AA'ya konuşan Doç. Dr. Sakin, mikroplastiklerin ağız yoluyla vücuda alındığını, sindirim sistemi aracılığıyla kana karışabildiklerini belirtti. Özellikle çocukluk çağından itibaren düzenli sakız tüketiminin, bu zararlı maddelerin vücutta birikmesine yol açabileceğine dikkat çekti.

Sakin, “Mikroplastik parçacıklar zaman içinde kana geçerek vücutta birikebilir. Bu da çeşitli sağlık sorunlarını beraberinde getirebilir” diyerek, bazı bilimsel çalışmaların, bu tür maddelerin sindirim sistemi rahatsızlıkları ve kanser türleriyle bağlantılı olabileceğini ortaya koyduğunu belirtti.

ÇOCUKLAR RİSK ALTINDA

Her beş çocuktan biri aç olarak okula gidiyor! Çocuklar bodur kaldı

Sakin, özellikle çocukların sakız tüketimine daha fazla eğilim gösterdiğini, renkli ambalajlar, tatlandırıcılar ve aromaların çocuklar üzerindeki etkisinin büyük olduğunu dile getirdi. “Mikroplastiklere en uzun süre maruz kalacak grup çocuklardır. Bu nedenle erken yaşta alışkanlıkları şekillendirmek oldukça önemli” uyarısında bulundu.

KANSER RİSKİNE DİKKAT

Solunum yoluyla vücuda giren mikroplastiklerin, akciğer kanseriyle ilişkilendirildiğini belirten Sakin, sakız gibi gıdalar aracılığıyla vücuda giren mikroplastiklerin de benzer sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.

Kesin ve geniş kapsamlı çalışmalar henüz mikroplastiklerin kansere yol açtığını net olarak ortaya koymasa da, mevcut bilimsel veriler bu riskin göz ardı edilmemesi gerektiğini gösteriyor.

SAĞLIKLI BESLENMEYLE RİSK AZALTILABİLİR

Sakin, çevresel faktörlerin çocuk sağlığı üzerindeki etkilerine de değinerek, “Sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırarak, hem hava kirliliği hem de mikroplastik gibi tehditlere karşı çocukları korumak mümkündür” ifadelerini kullandı.