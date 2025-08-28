Bu çekirdekler kanser eder! Skandal ülkeyi çalkaladı: Gizli ekilmiş, 360 ton piyasaya sürülmüş

Bu çekirdekler kanser eder! Skandal ülkeyi çalkaladı: Gizli ekilmiş, 360 ton piyasaya sürülmüş
Çernobil faciasının yaşandığı topraklarda yasadışı bir şekilde tarım yapıldığı ve 360 bin ton çekirdeğin piyasaya sürüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ukrayna bu konuyu konuşuyor.

Çernobil faciasının üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen, radyoaktif topraklarda yapılan yasadışı tarım faaliyetleri Ukrayna'da büyük bir krize yol açtı. Savcılık, 360 ton radyoaktif ayçiçeğinin piyasaya sürüldüğünü ortaya koyarken, kamu görevlileri ve şirket temsilcileri hakkında ağır suçlamalarla soruşturma başlatıldığını duyurdu.

YASAK BÖLGEDE TARIM YAPILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Çernobil Nükleer Santrali'nde 1986 yılında yaşanan felaketten sonra karantina altına alınan alanlarda, yıllar sonra tarım yapıldığı belirlendi. Resmi kaynaklara göre, bu faaliyetler yerel yetkililer ve özel sektör temsilcileri tarafından gizlice yürütülmiş. Yetkililer, olayla ilgili çok sayıda isme soruşturma açıldığını duyurdu.

RADYOAKTİF ÜRÜNLER FABRİKALARA GÖNDERİLDİ

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in kuzeybatısındaki Zhytomyr bölgesinde, bir köy muhtarı, bir harita uzmanı ve dört şirket yöneticisinin, 1.790 hektarlık radyoaktif alanda ayçiçeği üretimi için anlaşma yaptığı belirlendi. Bu ürünlerin ise daha sonra ekmek üretimi yapan fabrikalara satıldığı tespit edildi.

360 TON AYÇİÇEĞİ, 6.6 MİLYON GRİVNA GELİR

Soruşturmayı yürüten savcılık, toplam 360 ton ayçiçeğinin hasat edildiğini ve yaklaşık 6,6 milyon Grivna (yaklaşık 6,5 milyon TL) gelir sağlandığını açıkladı. Bu ürünlerin hem iç pazarda hem de dış pazarlarda satıldığı bildirildi. Bu yasa dışı faaliyetin devlete verdiği maddi zarar ise yaklaşık 102 bin euro olarak kayıtlara geçti.

AĞIR SUÇLAMALAR YÖNELTİLDİ

Soruşturma kapsamında şüphelilere, görevi kötüye kullanma, radyasyon güvenliği kurallarını ihlal, zimmet ve kara para aklama suçlamaları yöneltildi. Mahkemeler, şüphelilere ait mal varlıklarının dondurulması ve çeşitli tedbir kararları alınması yönünde süreci değerlendiriyor.

ÇERNOBİL FELAKETİ HALA HATIRLANIYOR

Dünyanın en büyük nükleer kazalarından biri olan Çernobil faciası, 26 Nisan 1986'da meydana gelmişti. Patlama sonrası atmosfere yayılan radyoaktif maddeler, başta Ukrayna ve Belarus olmak üzere geniş bir bölgeyi etkisi altına aldı. Yaklaşık 350 bin kişi tahliye edilirken, binlerce insan radyasyona bağlı sağlık sorunlarıyla mücadele etmek zorunda kaldı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

