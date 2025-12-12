Mutant "süper grip" İngiltere'yi kasıp kavuruyor: Okullar kapandı, hastaneler dolup taştı

Aralık ayında Britanya, geçmiş pandemilerin kaosunu yankılayan ancak yeni bir öfkeyle vuran, kontrolden çıkmış bir grip türünün toplulukları kasıp kavurmasıyla, şiddetli bir virüs saldırısıyla boğuşuyor. Aileler, çocukların gece boyunca öksürmesini çaresizce izlerken, öğretmenler dersleri çevrimiçi ortama taşımak için çabalıyor ve bitkin doktorlar dolup taşan servislerle mücadele ediyor. "Süper grip" olarak adlandırılan ve amansız yayılımı nedeniyle bu adı alan, farklı bir grip türü olan A(H3N2) virüsü, okulların kapanmasına ve NHS'nin (Ulusal Sağlık Sistemi) sınırlarını zorlamasına neden olurken, lüks bir yolcu gemisindeki yolcuları mide bulantısı kasıp kavuruyor. Noel yaklaşırken, bu salgın, görünmez tehditlerin ağırlığı altında günlük hayatın ne kadar çabuk altüst olabileceğini hatırlatan acımasız bir ironi gibi geliyor.

Okullar, artan devamsızlık dalgası nedeniyle alarm verdi.

Ülke genelindeki okul müdürleri, yüzlerce öğrencinin salgına yakalanması ve en dayanıklı sınıfları bile altüst etmesi üzerine, kapıları kapatıp uzaktan eğitime geçerek radikal adımlar attılar. Güney Galler'deki Caerphilly'de bulunan St Martin's Okulu'nda, bir hafta içinde 250'den fazla öğrenci ve personel ateş, kusma ve aşırı yorgunluk bildirdi; bu durum, salgını kontrol altına almak için kapsamlı bir dezenfeksiyon ve yedi günlük sanal ders uygulamasına yol açtı.

Cheshire'da da benzer sahneler yaşanıyor; Congleton Lisesi ve Hartford Manor İlkokulu yüz yüze eğitime ara vererek, ebeveynleri herhangi bir burun akıntısı veya öksürük durumunda tedbirli olmaya çağırdı. Leeds'te ise Wigton Moor İlkokulu, ortak alanlarda havadan bulaşmayı önlemek için küçük ama anlamlı bir fedakarlık yaparak, toplu şarkı söylemeyi yasakladı. Bu önlemler gerekli olsa da, uzmanlar 5 ila 14 yaş arası çocukların virüsün agresif mutasyonlarına karşı bağışıklık sistemlerinin hazırlıksız yakalanması nedeniyle birincil taşıyıcılar olduğunu belirttiğinden, ebeveynleri iş ve endişe arasında bir denge kurmaya zorluyor.

Etkileri okul kapılarının ötesine uzanıyor; mahalleler, direnci harmanlayan şekillerde bir araya geliyor, örneğin mahalle whatsapp gruplarında semptom takipçileri ve çorba tarifleri paylaşılıyor.

SALGINI TETİKLEYEN MUTANT H3N2 SUŞUNUN İNCELENMESİ

Viroloji uzmanları, bağışıklık savunmalarından önceki varyantlara göre daha sinsi bir şekilde kaçan ve hem evlerde hem de toplu taşıma araçlarında hızla yayılan, "değişime uğramış" bir varyant olan influenza A(H3N2)'nin K alt soyunu suçluyor. Bu süper grip varyantı, haftalarca süren inatçı öksürükler, en formda olanları bile yere seren yorgunluk ve özellikle gençleri ve yaşlıları etkileyen komplikasyonlar gibi daha şiddetli semptomlara neden oluyor; bu da onu bu alışılmadık derecede erken ve yoğun 2025 sezonunda öne çıkan bir tehdit haline getiriyor. Dünya İnfluenza Merkezi'nden Profesör Nicola Lewis, H3 suşlarını doğası gereği "daha tehlikeli ve daha etkili" olarak nitelendiriyor ve yıllardır bu kadar etkili bir davranışa tanık olmadığımızı belirtiyor; bu değerlendirme, virüsün evrimsel üstünlüğünün altını çiziyor.

Halk sağlığı yetkilileri, metro vagonları ve hastane lobileri gibi kalabalık yerlerde maske takılmasını öneriyor.

NHS SERVİSLERİ, REKOR SEVİYEDEKİ GRİP VAKALARI NEDENİYLE ZOR DURUMDA KALDI

Uzun zamandır Britanya sağlık sisteminin bel kemiği olan Londra hastaneleri, grip nedeniyle hastaneye yatışların yıldan yıla üç katına çıkmasıyla, yatak ve personel kapasitesinin Covid-19'un zirve döneminden bu yana görülmemiş bir tükenme noktasına gelmesiyle, çökme tehlikesiyle karşı karşıya. NHS England'ın son verilerine göre, yalnızca geçen hafta ortalama 1.717 hasta grip nedeniyle hastaneye yatırıldı; bu, 2024 yılına göre %56'lık bir artış anlamına geliyor. Tahminler, önümüzdeki haftalarda 5.000 ila 8.000 yatağın dolu olacağı ve potansiyel olarak rekor 5.400 sayısını aşacağı konusunda uyarıyor.

BU H3N2 SÜPER GRİP TÜRÜNÜ NORMALDEN ÇOK DAHA KÖTÜ YAPAN NEDİR?

H3N2 alt türü K, antijenik olarak kayma gösterir; yani aşı korumalarından ve önceki maruziyetlerden kaçınacak kadar mutasyona uğrar, bu da toplumda daha hızlı yayılmaya ve uzun süreli yorgunluk ve ikincil enfeksiyonlar gibi daha şiddetli semptomlara yol açar. Daha hafif mevsimsel griplerden farklı olarak, orantısız bir şekilde çocukları ve 65 yaş üstü kişileri etkiler ve sezonun başlarında okulları ve bakım evlerini aşırı yükler. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'nın gözetimi, vakaların ekim ayından bu yana haftalık olarak ikiye katlandığını gösteriyor ve uzmanlar, aşılama oranları artmazsa hastane yükünün aralık ortasına kadar zirveye ulaşacağını tahmin ediyor. Önde kalmak, etkisini azaltmak ve en riskli kişileri korumak için savunmaları katmanlandırmak anlamına gelir: maske takmak, elleri yıkamak ve hızlı test yaptırmak.