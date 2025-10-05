Mevsim geçişinde bağışıklığı korumanın 5 yolu

Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nden Doç. Dr. Gülnur Kul, mevsim geçişlerinde grip ve soğuk algınlığından korunmak için dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı. En çok ihmal edilen konuların başında uyku düzeni ve el hijyeni geldiğini belirten Kul, "Telefonlar gün içinde sürekli elimizin altında. El hijyenine dikkat etmeden telefonla temas etmemiz, bu virüsün sıklıkla yayılmasına yol açmaktadır." dedi.

Virüslerin en çok temas yoluyla bulaştığını vurgulayan Kul, kapı kolları, bilgisayar klavyeleri ve telefonların bu açıdan riskli yüzeyler olduğunu söyledi.

GRİP VE SOĞUK ALGINLIĞI NASIL AYRIT EDİLİR?

Kul, gripte yüksek ateş, kas-eklem ağrısı, nefes darlığı ve şiddetli öksürüğün ön planda olduğunu; soğuk algınlığında ise halsizlik, burun akıntısı ve düşük ateşin görüldüğünü aktardı. Kapalı ortamlarda geçirilen sürenin artmasıyla enfeksiyonların hızla yayılabildiğini belirtti.

Enfeksiyonlardan korunmak için alınabilecek basit ama etkili önlemleri hatırlatan Kul, "Hava değişimlerine uygun şekilde giyinmek, düzenli uyku, bol vitaminli sebze ve meyvelerin dengeli tüketilmesi, el hijyeninin sağlanması ve kapalı ortamların havalandırılması bizim en güçlü savunma yöntemlerimizdir." ifadesini kullandı.

Özellikle riskli gruplar için grip aşısının önemine dikkat çeken Kul, "65 yaş üzerindekiler, bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler, kronik kalp ve akciğer hastaları, diyabetliler, hamileler ve sağlık çalışanlarının her yıl grip aşısı olması önerilmektedir." dedi.

Düzenli uykunun bağışıklık sistemi için hayati olduğuna işaret eden Kul, "Günde en az 7 saat uyku gerekiyor. Birkaç saatlik uyku ile günlük yaşama devam eden kişilerde bağışıklık zayıflıyor, vücudun virüslere karşı direnci azalıyor." diye konuştu.

Grip belirtileri görüldüğünde dinlenme ve sıvı tüketiminin önemini vurgulayan Kul, şu uyarıyı yaptı:

"Yüksek ateşin düşmemesi, nefes darlığı ve şiddetli öksürüğün eklenmesi halinde mutlaka hekime başvurulmalı. Viral hastalıklarda antibiyotik kullanımı gereksizdir. Grip etkeni olan influenza bir virüstür ve antibiyotikle tedavi edilen bir hastalık değildir."

Gereksiz antibiyotik kullanımının direnç gelişimine yol açtığını belirten Kul, bu tür durumlarda antibiyotiklerden uzak durulması gerektiğini söyledi.