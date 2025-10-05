Mevsim geçişinde bağışıklığı korumanın 5 yolu

Mevsim geçişinde bağışıklığı korumanın 5 yolu
Yayınlanma:
Doç. Dr. Gülnur Kul, grip ve soğuk algınlığından korunmak için düzenli uyku, el hijyeni ve telefon temizliğinin önemine dikkat çekti. Gripte antibiyotik kullanılmamalı, riskli gruplar mutlaka aşı yaptırmalı. Günde en az 7 saat uyku bağışıklık sistemi için şart.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nden Doç. Dr. Gülnur Kul, mevsim geçişlerinde grip ve soğuk algınlığından korunmak için dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı. En çok ihmal edilen konuların başında uyku düzeni ve el hijyeni geldiğini belirten Kul, "Telefonlar gün içinde sürekli elimizin altında. El hijyenine dikkat etmeden telefonla temas etmemiz, bu virüsün sıklıkla yayılmasına yol açmaktadır." dedi.

Virüslerin en çok temas yoluyla bulaştığını vurgulayan Kul, kapı kolları, bilgisayar klavyeleri ve telefonların bu açıdan riskli yüzeyler olduğunu söyledi.

GRİP VE SOĞUK ALGINLIĞI NASIL AYRIT EDİLİR?

Kul, gripte yüksek ateş, kas-eklem ağrısı, nefes darlığı ve şiddetli öksürüğün ön planda olduğunu; soğuk algınlığında ise halsizlik, burun akıntısı ve düşük ateşin görüldüğünü aktardı. Kapalı ortamlarda geçirilen sürenin artmasıyla enfeksiyonların hızla yayılabildiğini belirtti.

Enfeksiyonlardan korunmak için alınabilecek basit ama etkili önlemleri hatırlatan Kul, "Hava değişimlerine uygun şekilde giyinmek, düzenli uyku, bol vitaminli sebze ve meyvelerin dengeli tüketilmesi, el hijyeninin sağlanması ve kapalı ortamların havalandırılması bizim en güçlü savunma yöntemlerimizdir." ifadesini kullandı.

Koronavirüs geri döndü: Ünlü profesör "Sıklaşacak" diyerek uyardı!Koronavirüs geri döndü: Ünlü profesör "Sıklaşacak" diyerek uyardı!

Özellikle riskli gruplar için grip aşısının önemine dikkat çeken Kul, "65 yaş üzerindekiler, bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler, kronik kalp ve akciğer hastaları, diyabetliler, hamileler ve sağlık çalışanlarının her yıl grip aşısı olması önerilmektedir." dedi.

Düzenli uykunun bağışıklık sistemi için hayati olduğuna işaret eden Kul, "Günde en az 7 saat uyku gerekiyor. Birkaç saatlik uyku ile günlük yaşama devam eden kişilerde bağışıklık zayıflıyor, vücudun virüslere karşı direnci azalıyor." diye konuştu.

Grip belirtileri görüldüğünde dinlenme ve sıvı tüketiminin önemini vurgulayan Kul, şu uyarıyı yaptı:

"Yüksek ateşin düşmemesi, nefes darlığı ve şiddetli öksürüğün eklenmesi halinde mutlaka hekime başvurulmalı. Viral hastalıklarda antibiyotik kullanımı gereksizdir. Grip etkeni olan influenza bir virüstür ve antibiyotikle tedavi edilen bir hastalık değildir."

Gereksiz antibiyotik kullanımının direnç gelişimine yol açtığını belirten Kul, bu tür durumlarda antibiyotiklerden uzak durulması gerektiğini söyledi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Sağlık
Dövme ve estetikte ucuzun bedeli ağır olabilir! Dermatoloji profesörü açık açık uyardı
Dövme ve estetikte ucuzun bedeli ağır olabilir! Dermatoloji profesörü açık açık uyardı
Bilim dünyasından korkutan rapor! O yıl kanser tsunamisi yaşanacak
Bilim dünyasından korkutan rapor! O yıl kanser tsunamisi yaşanacak
İki haftadan uzun sürüyorsa dikkat: Ölümle sonuçlanabilir!
İki haftadan uzun sürüyorsa dikkat: Ölümle sonuçlanabilir!