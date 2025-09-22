Koronavirüs geri döndü: Ünlü profesör "Sıklaşacak" diyerek uyardı!

Yayınlanma:
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Covid-19 kaynaklı solunum yolu enfeksiyonlarının sonbahar mevsimiyle birlikte artışa geçtiğini söyledi. Özlü, “Covid-19, ölümcül bir salgın etkeni olmaktan çıktı ama sürekli hayatımızda olmaya devam ediyor. Yaz boyunca zaman zaman Covid vakaları ile karşılaştık” dedi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Covid-19 virüsünün ölümcül bir salgın olmaktan çıkmasına rağmen insan sağlığı üzerindeki etkilerini sürdürdüğünü ve mevsim döngüsünün bozulmasıyla yaz aylarında bile vakaların artış gösterdiğini ifade etti.

"DAHA SIK GÖRÜLMEYE BAŞLANACAK"

Prof. Dr. Özlü, solunum yolu viral enfeksiyonlarıyla sıkça karşılaşılacağını belirterek, “Yaz mevsimini bitirdik, güz mevsimine girdik. Bundan sonra hayatımızda solunum yolu viral enfeksiyonları daha sık görülmeye başlanacak. Bizler, eskisi gibi mevsimsel döngüyü gözleyemiyoruz. Eskide yaz mevsiminde viral enfeksiyonları görmezdik. Son birkaç yıldır, yaz mevsiminde solunum yolu viral enfeksiyonları ile karşılaşıyoruz. Özellikle yaşlı, kronik hastalığı olanlarda ve çocuklarda daha sık görüyoruz. Bu döngünün kırılmasından neden olanlardan birisi de Covid-19’a neden olan virüs. Covid-19, ölümcül bir salgın etkeni olmaktan çıktı ama sürekli hayatımızda olmaya devam ediyor. Yaz boyunca zaman zaman Covid vakaları ile karşılaştık” ifadelerini kullandı.

Çin’de salgın krizi: 1.700 kişiye bulaştı “acil durum” ilan edildiÇin’de salgın krizi: 1.700 kişiye bulaştı “acil durum” ilan edildi

covid-19-1.jpg

"OKULLAR AÇILDI KOLAY BULAŞ SÖZ KONUSU"

Covid-19 virüsünün daha hafif seyrettiğini ve farklı sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Özlü, “Şu an itibarıyla görülen viral enfeksiyonların büyük bir çoğunluğu hatta tamamına yakını Covid-19 virüsüne bağlı enfeksiyonlar. Ağır ve hastaneye yatışı gerektiren kritik vakalar görmüyoruz. Eskisi kadar ağır seyretmiyor ama görülmeye devam ediyor. Bağırsak iltihapları, solunum yolu enfeksiyonları, akciğer ve kalp zarında sıvı birikmesi, el ayak ve parmak hastalığı gibi hastalıklara yol açabiliyor. Bundan sonrası için muhtemelen viral enfeksiyonlardan sıklıkla söz edeceğiz. Okullar açıldı; çocuklar hep bir arada ve kapalı ortamlarda vakit geçiriyorlar. Kolay bulaş söz konusu” dedi.

covid-19-2.jpg

"MÜMKÜN OLABİLDİĞİ ÖLÇÜDE DİKKAT EDİLMELİ"

Prof. Dr. Özlü, risk grubundaki kişilere hatırlatmalarda bulunarak, “Kronik hastalığı olanların, yaşlı kişilerin, bağışıklığı baskılanmış olanların ve hamile olanların dikkatli olmasında fayda var. Hasta olanlarla temaslarını sınırlandırması lazım. Hasta olanların, topluma 3-5 gün karışmamaları ve hasta olan çocukların okula gönderilmemesi gerek. Mümkün olabildiği ölçüde dikkat edilmeli. Hasta olan kişilerin maske kullanmaları bulaşmayı önler. Bulunduğumuz kapalı ortamları havalandırmak ve hijyene dikkat etmek gerekir. Aşılanması gereken kişileri de grip ve zatürre aşılarını yaptırmalıdır” diye konuştu.

Kaynak:DHA

