Şişede gizlenen ölüm!

Etiketler, şişeler ve damgalar gerçeği taklit edebilir fakat içerideki zehir gerçektir. Halk arasında “sahte içki” olarak bilinen bu sahte ürünler, vicdansız üreticilerin kar hırsıyla piyasaya sürdüğü en tehlikeli tuzaklardan biridir.

METANOLÜN ETANOLDEN FARKI VE EV YAPIMI ALKOLDE NASIL YER ALDIĞI…

METİL ALKOL ZEHİRLENMESİ NASIL BİR BELİRTİ GÖSTERİR?

Metanol zehirlenmesi doza bağlıdır. Bununla birlikte, metil alkol zehirlenmesinin karakteristik belirtileri şunlardır:

bulantı;

kusma;

şiddetli baş ağrısı;

Görme yeteneğinde ani bozulma, bazen tamamen körlüğe yol açabilir.

Kritik vakalarda veya zamanında tıbbi müdahale yapılmadığı takdirde, metil alkol zehirlenmesi solunum yetmezliğine, kan basıncında ani düşüşe, böbrek hasarına ve sonuç olarak ölüme yol açabilir.

METANOL ALKOLE NASIL KARIŞIR?

Alkol üretim süreci üç ana aşamadan oluşur. İlk aşama, ham maddeden alkolün çıkarılmasını içeren numune hazırlama işlemidir. Bunu, mikroorganizmaların dahil olduğu kimyasal bir reaksiyon olan enzimatik fermantasyon (şarap üretiminin anahtarı) izler. Son adım ise damıtmadır; bu, uçucu bileşiklerin farklı kaynama noktalarına göre ayrılmasına dayanan bir saflaştırma işlemidir. Daha yüksek saflık elde etmek için damıtma işlemi birden fazla kez tekrarlanabilir.

Fermantasyonun yan ürünlerinden biri metanol olup, ayrıca fusel yağları olarak bilinen diğer zararlı maddelerden oluşan bir kompleks de ortaya çıkar.

Metanol de dahil olmak üzere fusel yağlarından etil alkolü ayırmak için kaynama noktalarındaki fark (sırasıyla 79°C ve 65°C) kullanılır. Bununla birlikte, üretim sürecinde metanolü tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir ve tüm aşamalardan sonra yalnızca minimal bir miktar (yaklaşık %0,0001) kalır.

Ürün güvenliği, zehirli maddelerin izin verilen maksimum konsantrasyonlarını (MPC) tanımlayan hükümet standartları tarafından düzenlenir. Bu standartlara uyulması, tüketici sağlığına yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırır.

METİL ALKOLÜ ETİL ALKOLDEN NASIL AYIRT EDEBİLİRİZ?

Metil alkolü etil alkolden ayırt etmenin birçok yöntemi vardır. En popüler halk yöntemlerinden biri yakma yöntemidir.

Tutuşturulduğunda alevin rengi farklılık gösterir: etanol mavi bir alevle yanarken, metanol yeşil bir alevle yanar. Etanolün kaynama noktası 79°C, metanolün ise 65°C'dir.

Bu yöntem genellikle etanolü metanolden bağımsız olarak ayırt etmek için kullanılır ancak bu yöntemin evde "deneyler" şeklinde uygulanması çok tehlikeli olabileceğinden, kullanmaktan kaçınılmalıdır. Reaksiyon yalnızca katkı maddesi veya safsızlık içermeyen saf alkoller ile gerçekleşir.

Alkol kalitesinin güvenilir bir şekilde değerlendirilmesi laboratuvar ortamı dışında mümkün değildir . Düşük kaliteli ürünlerde, alkol kokusunun olmaması genellikle güçlü aroma vericilerle maskelenir, bu nedenle alkolden başka bir şeyin güçlü bir kokusunu alırsanız, bu bir uyarı işareti olmalıdır.

Alkolde metanol olup olmadığını test etmek için kullanılan, yakma veya "doğru" kokuyla tespit gibi mevcut "halk" yöntemlerinin hiçbirinin yeterince doğru veya güvenli olmadığını hatırlamakta fayda var. Şüpheli alkol içeriğine karşı tek güvenilir tepki, sıvıyı dökmektir! Kesin sonuç ancak laboratuvar testinden sonra elde edilebilir.

EV YAPIMI ALKOLLÜ İÇECEKLERDE METİL ALKOL DOĞAL OLARAK BULUNABİLİR Mİ?

Ev yapımı alkol, kaçak içki veya şarap yapım süreci, ev yapımı alkol yapımında kullanılan meyve, çilek ve sebzelerde bulunan pektin nedeniyle kaçınılmaz olarak metil alkol oluşumunu içerir. Fermantasyon sırasında pektin tehlikeli metil alkole dönüşür. Olgun meyveler, fermantasyondan önce bile metanol içerir. Bir kişi sebze, meyve veya çilek tükettiğinde, hücrelerinde kalan pektin bağırsaklarda parçalanır. Metil alkol konsantrasyonu son derece düşük olduğundan bu herhangi bir sağlık sorununa neden olmaz.

Fermantasyon sırasında maya ve küf, enzimlerini kullanarak meyve ve çilek suyundaki kalan pektinin çoğunu metanole dönüştürür. Sonuç olarak, bir molekül pektik asit iki molekül metanol üretir.

Ev yapımı alkolden metil alkolü tamamen ortadan kaldırmak imkansızdır ancak fermantasyondan önce meyve suyunda kaçınılmaz olarak kalacak olan pektin konsantrasyonunu azaltmak mümkündür. Örneğin, şeftaliler 100 gram üründe %5,0 ila %8,9 pektin içerirken, portakallar %0,6 ila %1 oranında pektin içerir.

RİSKİ NASIL ORTADAN KALDIRABİLİRSİNİZ?

Öncelikle, alkolü yalnızca lisanslı satıcılardan satın alın ve şişeler üzerindeki vergi damgalarını kontrol edin: gerçek damgalar eğildiğinde parıldar, güvenlik özellikleri görünür olur ve semboller ve barkodlar açıkça basılır.

Metil alkol içeren sahte alkolün mağaza raflarında yer almasının basit bir nedeni var: metanol, gıda sınıfı etanolden önemli ölçüde daha ucuz. Vicdansız üreticiler bunu karlarını artırmak için kullanıyor. Dahası, bir şişe alkolü taklit etmek de oldukça kolay: şişe, yasal ürünle tamamen aynı görünebilir ve vergi pulları, etiketler ve ambalajlar taklit edilebilir.