Dövme ve estetikte ucuzun bedeli ağır olabilir! Dermatoloji profesörü açık açık uyardı

Uzmanlar, Sağlık Bakanlığı onayı ve hijyen şartlarından yoksun “merdiven altı” güzellik merkezleri ile dövme stüdyolarında yapılan uygulamaların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Bu tür yerlerde kullanılan ürünlerin içeriği ve sterilizasyon şartlarının sorgulanması gerektiği vurgulandı.,

PROFESÖR UYARDI

Dermatoloji Profesörü Dr. Aslı Tatlıparmak, estetik ve dövme işlemlerinin uzman olmayan kişilerce yapılmasının riskli olduğunu belirterek, şu açıklamada bulundu:

“Bunlar bakteriyel ve viral cilt enfeksiyonları, alerjik ve dermatolojik reaksiyonlar, doku kaybı, iz oluşumu ve kalıcı komplikasyonların yer aldığı risklere kadar uzanabiliyor. Tabii burada güzellik merkezi adı altında yapılan bu işlemlerde kullanılan etken maddelerin Sağlık Bakanlığının onayladığı ürünler olmaması çok daha ciddi sorunlara yol açabiliyor.”

Tatlıparmak, özellikle dolgu ve botoks sonrası ortaya çıkan komplikasyonların da bu nedenlerle yaşandığını belirtti.

Profesör uyardı! Deriniz nokta nokta renk değiştirebilir

Yanlış yapılan uygulamalarda enfeksiyonun şiddetine göre antibiyotik, kortizon, lazer ve cerrahi yöntemlerin devreye girdiğini ifade eden Tatlıparmak, tedavi sürecini şöyle özetledi:

“Yüzeysel enfeksiyonlarda topikal antibiyotik kremlerle süreci kontrol ediyoruz. Daha ciddi vakalarda drenaj veya cerrahi müdahale gerekebiliyor. Alerjik reaksiyonlarda antihistaminikler, kortizonlu kremlerle destek sağlıyoruz. En sık karşılaştığımız pigment bozuklukları için lazer ve medikal cilt bakımı uyguluyoruz.”

Ancak bu işlemlerin her zaman izsiz sonuç vermediğine dikkat çeken Tatlıparmak, asıl önemli olanın işlemlerin en başta doğru şartlarda yapılması olduğunu söyledi.

Tatlıparmak, estetik veya dövme işlemi yaptırmak isteyenleri şu sözlerle uyardı:

“İşlemi yaptıracağınız yerin sağlık sertifikaları, sterilizasyon prosedürleri, kullanılan mürekkep veya malzeme içerikleri hakkında bilgi alın. Alerjik bünyeniz varsa patch-test (küçük test) yaptırın. Yine özellikle derinize uygulanan ürünlerin Bakanlık onaylı ürünler olduğundan emin olun. Özellikle derinizi emanet ettiğiniz güzellik ve estetik uygulamaları için muhakkak bir dermatoloğa gitmeyi ihmal etmeyin. Derinizi yalnızca dermatologlara emanet edebileceğinizi unutmayın.”

Güzellik uzmanı Sultan Karğun ise, uzmanlık belgesi olmadan açılan merkezlerde yapılan işlemlerin komplikasyon riskini artırdığını belirterek, şunları söyledi:

“Kesinlikle belgesi, ruhsatı olmayan yerleri tercih etmemeliler. Bunun haricinde hijyen çok önemli çünkü işlemler cildimize yapılıyor. Sonucunda karşılık göremeyeceğiniz, tedavisi bile olmayacak işlemler yapılabiliyor. Bunu sosyal medyada da televizyonlarda da görüyoruz. Herkese her işlem yapılmaz, herkese her ürün kullanılmaz.”

Dövme sanatçısı Ece Baş, merdiven altı dövme stüdyolarında yapılan işlemlerin ciddi sağlık riskleri taşıdığını söyledi.

“Hepatit B ve C, HIV gibi hastalıklar kapabilirsiniz” diyen Baş, sadece iğnenin değil, boya kapları ve sprey şişelerinin de tek kullanımlık olması gerektiğini belirtti.

Kalitesiz boyalarla yapılan dövmelerin alerjik reaksiyonlara neden olabileceğini vurgulayan Baş, şu uyarılarda bulundu: