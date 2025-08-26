Profesör uyardı! Deriniz nokta nokta renk değiştirebilir

Profesör uyardı! Deriniz nokta nokta renk değiştirebilir
Yayınlanma:
Güneşin yakıcı etkisinin zirve yaptığı öğlen saatlerinde denizden çıkıp bronzlaşmaya çalışanlara uyarı Prof. Dr. Ayşe Akman'dan geldi. Önlem almazsanız deriniz nokta nokta renk değiştirebilir.

Güneş ışınları, hayati öneme sahip olan D vitamininin vücuda alınmasını doğal yoldan artırarak hem kemik sağlığını hem de bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Kışa zinde girebilmek ve bronzlaşarak güzel hissedebilmek için milyonlarca insan sahillerde güneşlenerek bedenini yılın kalanına hazırlıyor.

Güneşlenmek beden sağlığını olumlu etkilerken serotonin seviyesini artırarak ruh halinde de iyileşmeyi sağlıyor ancak onlarca olumlu etkisinin yanında çok sayıda tehlikeyi de beraberinde getiriyor.

DERİNİZ NOKTA NOKTA RENK DEĞİŞTİREBİLİR

AÜ Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Akman, güneş ışınlarının dik açıyla geldiği günlerde denize girerken dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

profesor-uyardi-deriniz-nokta-nokta-renk-degistirebilir-4.jpg

Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde denizden çıktıktan sonra vücutta kalan su damlacıklarının güneşin prizma etkisiyle deride renk değişikliklerine yol açabileceğini aktaran Prof. Dr. Akman, "Bunun oluşturduğu reaksiyonla deride birtakım renk değişiklikleri olabiliyor. Denizden çıktıktan sonra mutlaka duş almak, nemlendirici sürmek ve güneş koruyucuyu tazelemek çok önemli. Suya dirençli olsa bile güneş koruyucuyu tekrarlamak gerekiyor" dedi.

profesor-uyardi-deriniz-nokta-nokta-renk-degistirebilir-2.jpg

PROFESÖR UYARDI! SICAK ÇARPMASI RİSKİ VAR

Güneşe çıkmadan 20 dakika önce koruyucu sürülmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Akman, "Şapka, güneş gözlüğü ve gerekirse koruyucu kıyafetler kullanılmalı. Öğle saatleri D vitamini sentezi için etkili bir zaman olsa da tatilde uzun süre güneşte kalan kişiler için bu riskli. Denize 14.00'ten sonra girilmesini ve kurulanmayı ihmal etmemelerini öneriyoruz. Öğle saatlerinde ayrıca sıcak çarpması riski de var" diye konuştu.

profesor-uyardi-deriniz-nokta-nokta-renk-degistirebilir-3.jpg

Güneş nedeniyle yıllar içinde biriken hasarlarının deri kanseri riskini artırdığına dikkati çeken Prof. Dr. Akman, "Bir anda su toplayacak şekilde güneş yanığı oluşması ya da uzun vadede DNA hasarı, cilt kanserine yol açabiliyor. Bunun dışında ciltte lekeler, yaşlanma, kızarıklıklar veya güneşin tetiklediği başka cilt hastalıkları da görülebiliyor. Hatta kumda otururken yansıyan ışık bile etkili olabiliyor. Bu nedenle tüm bunları dikkate almak gerekiyor" dedi.

