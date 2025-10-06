Doğumda beyin felci yaşayan 3 çocuğuna umutla bakıyor

Ayşe Kemik’in 8 yıl önce erken doğumla dünyaya gelen üçüz çocukları, Kayseri Şehir Hastanesi’nden yapılan açıklamaya göre, doğum sırasında oksijensiz kalmaları nedeniyle serebral palsi tanısı aldı.

Kemik, 29. haftada doğan Gülce, Defne ve Çınar’ın tedavi sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, çocuklarının 8 aylıkken fizik tedaviye başladıklarını ve halen tedavilerinin devam ettiğini belirtti.

Tedavi sürecinde ortopedik müdahalelerin önemine dikkat çeken Kemik, “Hepsinin durumu ve gelişimleri farklı. Fizik tedaviye 8 aylıkken başlamıştık, şu an 8 yaşındalar. Gayet güzel ilerliyoruz. Tek ilacımız tedavi. Başka bir tedavi yok, bunun ilacı sadece ortopedik ameliyatlar. Doktorumuzla birlikte süreci sürdürüyoruz,” dedi.

Hayatını engelli oğluna adadı! Her şeyi geride bıraktı

Hastalığına rağmen 40 madalya kazandı

Kemik, sürecin zorlu olduğunu ancak zamanla hastalık ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi kazandıklarını, çocuklarının tedavisinin Kayseri Şehir Hastanesi’nde devam ettiğini ifade etti.

Kuvözde de bazı sıkıntılar yaşandığını anlatan Kemik, şunları kaydetti:

"Zorlu bir süreç. İlk başta aile olarak böyle bir hastalıktan haberimiz, bilgimiz olmuyor ama yaşaya yaşaya, öğrene öğrene bir şeylerle mücadele etmeye başlıyoruz. Aslında bu mücadeleyi çocuklarımızın gücünden alıyoruz. Onlar çok güçlü. Şehir Hastanesi'nde tedavimize devam ediyoruz. Annesi olarak her türlü şeylerini yapıyorum."

Kayseri Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Serap Tomruk Sütbeyaz ise 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü olduğunu hatırlattı.

Farklı nedenlerden dolayı serebral palsinin oluşabileceğine değinen Tomruk, erken fiziksel tedavinin hastalığa çözüm bulunması açısından önemli olduğunu ifade etti.