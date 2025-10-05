Hayatını engelli oğluna adadı! Her şeyi geride bıraktı

Adana’nın Çukurova ilçesinde yaşayan Dilara ve Naim Şen çiftinin ikiz bebekleri 30 haftalıkken dünyaya geldi. İkizlerden biri doğumdan dört gün sonra hayatını kaybederken, Mehmet Yusuf iki ay boyunca kuvözde kaldıktan sonra yaşama tutundu.

Mehmet Yusuf, 10 aylık olmasına rağmen oturma ve emekleme gibi gelişim basamaklarını gösteremeyince ailesi endişelenerek hastaneye başvurdu. Yapılan kontrollerde serebral palsi (beyin felci) teşhisi kondu.

Hastalığına rağmen 40 madalya kazandı

Anne Dilara Şen, oğlunun gelişim sürecini yakından takip edebilmek için biyoloji öğretmenliğini bırakarak tamamen ona odaklandı. Mehmet Yusuf, fizik tedavinin yanı sıra annesinin desteğiyle kısa cümleler kurabilir ve yürüteçle adım atabilir hale geldi.

Şu an ilkokul 3. sınıf kaynaştırma öğrencisi olan Mehmet Yusuf, haftada iki gün özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine gidiyor. Kendi başına yürüyebilmek için yoğun bir mücadele veriyor.

Anne Dilara Şen, hem 8 yaşındaki kızıyla hem de Mehmet Yusuf’la yakından ilgilendiğini söyledi. Oğlunun hastalığı nedeniyle zorlu süreçlerden geçtiklerini belirten Şen, şu ifadeleri kullandı:

“Daha yolun başındayız ama sonsuz bir sevgisi var. Hayatımız renklendi, bambaşka bir tarafa evrildi. Büyük bir fedakârlık diyebiliriz, zaten anneliğin özeti de bu.”

"TEK HAYALİMİZ KENDİ BAŞINA YÜRÜMESİ"

Mehmet Yusuf’un artık kısa mesafelerde yürüteçle adım atabildiğini söyleyen Şen şöyle konuştu:

“Kısa mesafede birkaç adım atabiliyor. Bunun da üzerine katlayarak ileride artık walker (yürüteç) olmadan da yürüyebileceği günleri iple çekiyoruz. Tek hayalimiz onun kendi başına hayatını idame ettirecek şekilde yürüyebilmesi. İnanıyorum ki yürüyecektir.”

Küçük Mehmet Yusuf ise büyüyünce doktor olmak istediğini dile getirdi.

Fizyoterapist İmran Özkan, 8 yıldır Mehmet Yusuf’un tedavi sürecini takip ediyor. Erken başlanan tedavi ve düzenli rehabilitasyon sayesinde gelişiminde önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Özkan, şu bilgileri verdi: