Covid-19 aşısı kansere umut oldu

COVID-19 pandemisi sırasında Pfizer/BioNTech ve Moderna tarafından geliştirilen mRNA aşıları, milyonlarca insanın hastalığa karşı bağışıklık kazanmasını sağlamıştı. Bu aşılar, bağışıklık sistemini belirli bir süre boyunca uyararak vücudun hastalığa karşı savunma geliştirmesi esasına dayanıyor. Nature dergisinde yayımlanan yeni bir makale, bu aşıların kanser hastalarındaki ölüm riskini önemli ölçüde azaltabileceğini ortaya koydu.

ABD'deki araştırmacılar, 2015 ile 2022 yılları arasında Teksas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi'nde tedavi gören evre 3 ve evre 4 akciğer kanseri hastalarının tıbbi kayıtlarını inceledi. Bu hastalardan 180'i, immünoterapi tedavisine başladıktan sonraki 100 gün içinde Pfizer veya Moderna marka bir Covid mRNA aşısı olmuştu. Araştırmacılar, bu grubu, aynı ilaçları alan ancak Covid aşısı olmayan 704 hastadan oluşan bir kontrol grubuyla karşılaştırdı.

Yaş, hastalığın ciddiyeti ve diğer faktörler istatistiksel olarak kontrol edildikten sonra ulaşılan sonuçlar dikkat çekiciydi:

Aşılanan hastalar ortalama 37,3 ay yaşarken, aşılanmayan grupta bu süre 20,6 ay olarak ölçüldü.

Tedaviye başlandıktan üç yıl sonra, aşılanan hastaların yüzde 55,7'si hayattayken, aşılanmayanların sadece yüzde 30,8'i hayattaydı.

COVID AŞILARI KANSERE KARŞI NASIL ROL OYNAYABİLİR?

Araştırmacılara göre mRNA aşıları, vücutta adeta bir "işaret fişeği" gibi davranarak bağışıklık hücrelerini genel olarak aktive ediyor. Bu mekanizma, kanseri doğrudan hedef almıyor ancak bağışıklık sistemini daha uyanık ve kanser hücrelerine karşı daha duyarlı hale getiriyor.

Bağışıklık sistemimiz normalde virüs ve bakteri gibi yabancı istilacıları tanımakta oldukça başarılıdır. Ancak kanserli hücreler vücudun kendi hücrelerinden türediği için, bağışıklık sisteminin onları sağlıklı hücrelerden ayırt etmesi ve yok etmesi zor olabilmektedir. İmmünoterapi gibi modern tedaviler, bağışıklık sistemini kanserli hücrelere saldırması için "eğitmeyi" amaçlar. Yeni araştırma, mRNA aşılarının bu "eğitim" sürecini güçlendirebileceğini düşündürüyor. Geleneksel kemoterapi gibi tedaviler hızlı bölünen tüm sağlıklı hücreleri de hedef alarak ciddi yan etkilere neden olabilirken, immünoterapi ve onu destekleyen bu gibi yaklaşımlar daha hedefe yönelik bir tedavi sunma potansiyeli taşıyor.

KANSER TEDAVİSİNDE DEVRİM YARATABİLİR

Bilim insanları, bu son bulguların daha geniş kapsamlı çalışmalarla doğrulanması durumunda, bunun kanser tedavisinde devrim niteliğinde bir gelişme olabileceğini belirtiyor. COVID mRNA aşıları milyonlarca insanda güvenlik açısından zaten test edilmiş olduğu için, bu aşıların geleneksel kanser tedavilerinin yanında bağışıklık sistemini güçlendirmek için düşük riskli ve ucuz bir yöntem olarak yeniden kullanılabileceği düşünülüyor.

Onkolog ve çalışmanın ortak yazarı Dr. Elias Sayour, bu potansiyeli şu sözlerle ifade ediyor:

“Bağışıklık tepkisini harekete geçirmek ve sıfırlamak için, tüm hastalar için evrensel, hazır bir kanser aşısı olabilecek şekilde, daha da iyi bir aşı tasarlayabiliriz.”