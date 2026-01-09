Sağlıkta yeni dönem: Yapay zeka doktorların yerine ilaç yazıyor

Utah, kronik rahatsızlıkları olan hastalar için yaygın olarak reçete edilen 190 ilacı yapay zekâ sisteminin reçete etmesine olanak sağlayacak dünyanın ilk pilot programını başlattı. Şimdilik, yalnızca insan bir doktor tarafından ilk olarak reçete edilen ilaçların yenilenmesini sağlıyor.

Program şu anda kötüye kullanım potansiyeli olan bazı ilaçları, özellikle ağrı kesicileri ve DEHB ilaçlarını kapsam dışı bırakıyor. Programın ilk yenileme ücreti 4 dolar olacak, ancak ya sigorta tarafından karşılanacak ya da yıllık bir ücret karşılığında sunulacak.

Utah, doktorların gerçekleştirmesi gereken nispeten rutin görevlerden bazılarını otomatikleştirmek için tasarlanmış tıbbi yapay zeka araçları sunan bir girişim olan Doctronic ile ortaklık kuruyor. Bu araçlar arasında ücretsiz tıbbi danışmanlık sağlayan ve gerektiğinde doktorlar için notlar oluşturan bir sohbet robotu da bulunuyor.

Doctronic'in temel misyonu, sağlık hizmetlerine erişimdeki engelleri kaldırmak, maliyetleri düşürmek ve sağlık çalışanlarının üzerindeki yükü hafifletmektir. Doğru yapay zeka kullanımıyla tüm bunların başarılabileceğine inanıyorlar.

YAPAY ZEKA, TIP ALANINA BİRÇOK FARKLI YOLDAN GİRİYOR:

Yapay zekâ araçları tıpta giderek daha fazla kullanılıyor. Öncelikle, hastalıkların araştırılmasına ve yeni ilaçların bulunmasına yardımcı olduğu tıp biliminde - sonuçta Google DeepMind 2024 yılında Kimya Nobel Ödülü'nü bu nedenle aldı. Uzmanlara göre, örneğin proteinlerin özelliklerini tahmin etmede veya yeni tedavi edici ajanları test etmede yapay zekânın olanakları çok büyük.

Ancak sohbet robotları sağlık çalışanları tarafından da giderek daha fazla kullanılıyor. Yakın zamanda yayınlanan bir OpenAI raporuna göre, ABD'li hemşirelerin %46'sı her hafta sohbet robotu kullanıyor. Popüler ChatGPT'nin arkasındaki şirketin bir raporu da, yapay zeka sohbet robotlarıyla yapılan sağlıkla ilgili görüşmelerin onda yedisinin normal mesai saatleri dışında gerçekleştiğini iddia ediyor.

Yeni sistemin testleri, yapay zekanın bu rutin kararları verirken insan doktorların önerileriyle %99,2 oranında örtüştüğünü gösterdi. Ayrıca, herhangi bir hata veya sorun durumunda sistemin (veya yapay zeka sahibinin) doktorla aynı sorumluluk düzeyini taşıyacağı da garanti altına alındı.

YANILABİLİRLİĞE KARŞI UYARI

Yapay zekâ tıp alanında çok ilgi çekici bir araç olsa da, henüz hatasız olmaktan çok uzaktır. Herhangi bir hatanın ömür boyu sürecek sağlık sorunlarına hatta kişinin ölümüne yol açabileceği bir alanda, bu durum video veya müzik sektörüne kıyasla daha büyük bir risk oluşturmaktadır.

Yapay zekâ destekli sohbet robotlarının yaygınlaşmasıyla birlikte, kötüye kullanım potansiyeli de büyük ölçüde artıyor. Son zamanlarda, sağlık tavsiyesi için yapay zekâya güvenen ve bunun bedelini hayatıyla ödeyen bir kişi daha ortaya çıktı. 19 yaşındaki Sam Nelson, uyuşturucu, ödev ve ilişkiler konusunda tavsiye almak için ChatGPT'yi bir buçuk yıl kullandıktan sonra aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetti.