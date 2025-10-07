Güçlerini birleştirdiler! Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı

Güçlerini birleştirdiler! Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
Yayınlanma:
Birden fazla alt varyantın birleşimiyle ortaya çıkan ve “Frankenstein” olarak adlandırılan yeni Covid-19 türü, dünya genelinde paniğe neden oldu. Uzmanlar, varyantın bağışıklık sistemini kısmen aşabildiğini ve özellikle risk gruplarında ağır seyre yol açabileceğini belirterek maske, hijyen ve aşı uyarısında bulundu.

Dünya genelinde tartışılmaya başlanan Covid-19'un yeni varyantı olan "Frankenstein Varyantı" paniğe neden oldu. Uzmanlar bu varyantın özellikle kış ayları öncesinde vaka sayılarında artışa neden olabileceğine dikkat çekti.

HaberTürk'ün haberine göre Frankenstein varyantı, birden fazla Covid-19 alt varyantının birleşimiyle ortaya çıkan hibrit bir tür olduğu belirtiliyor. Varyantın adının farklı mutasyonları bir araya getirmesinden dolayı halk arasında “Frankenstein” olarak tanımlanıyor. Bu durum, bağışıklık sistemini daha kolay yanıltabilen ve mevcut bağışıklığı kısmen aşabilen bir özellik kazandırıyor.

Covid'in etkisi yıllar sonra anlaşıldı: Eskisi gibi olmadığını düşünenler haklı çıktıCovid'in etkisi yıllar sonra anlaşıldı: Eskisi gibi olmadığını düşünenler haklı çıktı

İŞTE O VARYANTIN BELİRTİLERİ

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji hekimi Uzm. Dr. Deniz Dazkır, Frankenstein varyantında en sık görülen belirtiler arasında boğaz ağrısı, burun akıntısı, baş ağrısı ve yorgunluk bulunduğuna dikkat çekerek "Bazı vakalarda tat ve koku kaybı daha az görülürken, mide bulantısı ve sindirim sistemi problemleri ön plana çıkabiliyor. Kişiler hafif grip benzeri semptomlar ya da yalnızca halsizlik yaşayabiliyor. Bu nedenle test yapılmadığında Covid-19 olduğu anlaşılmayabiliyor. Bu durum da bulaşma riskini artırıyor" açıklamasında bulundu.

RİSK GRUPLARI İÇİN TEHLİKE DAHA BÜYÜK

Bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, yaşlılar ve kronik hastalıkları bulunan bireyler Frankenstein varyantından daha fazla etkilenebiliyor. Uzm. Dr. Dazkır, “Risk gruplarında ağır seyir ihtimali daha yüksek olduğu için maske ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi büyük önem taşıyor” dedi. Uzm. Dr. Dazkır, Frankenstein varyantının mevcut aşıların koruyuculuğunu kısmen aşabildiğini ancak yine de ciddi hastalık ve ölüm riskini belirgin şekilde azalttığını söyleyerek, "Aşıların tamamen etkisiz olduğu düşüncesi yanlış. Güncellenmiş aşıların varyant üzerinde daha güçlü koruma sağladığı biliniyor" dedi.

Dazkır, aşılamanın devam etmesinin önemine dikkat çekerek, "Bu varyant, farklı alt türlerin genetik özelliklerini taşıdığı için bağışıklık sisteminden kaçma ihtimali artabilir ve bulaşıcılığı da yükseltebilir" diye konuştu.

KAPALI ALANLAR İÇİN KRİTİK UYARI

Toplu taşıma, kalabalık ortamlar ve kapalı alanlarda maske kullanımını öneren Uzm. Dr. Dazkır, "El hijyenine özen göstermek ve hastalık belirtileri olduğunda kalabalıktan uzak durmak bulaş zincirini kırmada kritik rol oynuyor. Özellikle kış aylarında maske ve hijyen; grip, RSV ve diğer solunum yolu hastalıklarına karşı da koruyucu. Son günlerde varyantın görüldüğü ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Sağlık otoriteleri gelişmeleri yakından takip ederken, toplumun bilinçli davranması ve kişisel korunma önlemlerini alması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak:HaberTürk

Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
SGK uyarı yayımladı: Hizmet dökümünde bu harf varsa sigortanız yanar
Emeklinin heyecanla beklediği haberi açıkladı: Eli kulağında
13 yaşındaki çocuk ChatGPT'ye bir soru sordu dakikalar içinde gözaltına alındı
Emekli maaşına zammı 3 ay önceden açıkladı: Şartları tek tek sıraladı
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Yaşam
Tartıştığı sürücüyü silahla vurdu kendisini ihbar etti
Tartıştığı sürücüyü silahla vurdu kendisini ihbar etti
Alanya'daki tropikal lezzet fırtınasını kaçıran bin pişman olacak! Türkiye'nin en egzotik festivali
Alanya'daki tropikal lezzet fırtınasını kaçıran bin pişman olacak! Türkiye'nin en egzotik festivali