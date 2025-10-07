Lüks otomobil yeniden sahalara dönüyor!

İngiltere merkezli lüks otomobil üreticisi Jaguar Land Rover (JLR), geçen ay yaşanan siber saldırının ardından üretime yeniden başlamaya hazırlanıyor.

Siber saldırı sonrası üretim durmuştu: Dev otomobil üreticisine müjde

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yarın (8 Ekim 2025) itibarıyla kademeli üretim süreci başlatılacak.

İNGİLTERE TESİSLERİNDE ÜRETİM YENİDEN BAŞLIYOR

JLR, İngiltere'nin Batı Midlands bölgesindeki motor üretim tesisi ve batarya montaj merkezi ile birlikte Castle Bromwich, Halewood ve Solihull tesislerine ve lojistik operasyon merkezine kademeli olarak personel dönüşünü planlıyor. Bu tesisler, JLR’nin küresel üretim zincirine parça sağlayan merkezler arasında yer alıyor.

Şirket, Slovakya’daki Nitra tesisinde de araç üretiminin kısa süre içinde yeniden başlamasını öngörüyor.

SİBER SALDIRININ ETKİLERİ

JLR, 2 Eylül’de yaşanan siber saldırının ardından perakende ve üretim hizmetlerinde önemli aksaklıklar oluştuğunu açıklamıştı. Yapılan açıklamada, saldırının ardından üretim hatlarının ve lojistik operasyonların güvenli bir şekilde normale dönmesi için kapsamlı hazırlıklar yapıldığı vurgulandı.