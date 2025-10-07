Lüks otomobil yeniden sahalara dönüyor!

Lüks otomobil yeniden sahalara dönüyor!
Yayınlanma:
Siber saldırı nedeniyle üretime ara veren lüks otomobil markası Jaguar Land Rover, kademeli olarak üretime başlayacağını duyurdu.

İngiltere merkezli lüks otomobil üreticisi Jaguar Land Rover (JLR), geçen ay yaşanan siber saldırının ardından üretime yeniden başlamaya hazırlanıyor.

Siber saldırı sonrası üretim durmuştu: Dev otomobil üreticisine müjdeSiber saldırı sonrası üretim durmuştu: Dev otomobil üreticisine müjde

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yarın (8 Ekim 2025) itibarıyla kademeli üretim süreci başlatılacak.

İNGİLTERE TESİSLERİNDE ÜRETİM YENİDEN BAŞLIYOR

2024/12/30/vatandasa-otomobil-aldiracak-formulu-otomotivciler-acikladi.jpg

JLR, İngiltere'nin Batı Midlands bölgesindeki motor üretim tesisi ve batarya montaj merkezi ile birlikte Castle Bromwich, Halewood ve Solihull tesislerine ve lojistik operasyon merkezine kademeli olarak personel dönüşünü planlıyor. Bu tesisler, JLR’nin küresel üretim zincirine parça sağlayan merkezler arasında yer alıyor.

Volkswagen Almanya'daki elektrikli otomobil fabrikalarını kapatıyorVolkswagen Almanya'daki elektrikli otomobil fabrikalarını kapatıyor

Şirket, Slovakya’daki Nitra tesisinde de araç üretiminin kısa süre içinde yeniden başlamasını öngörüyor.

SİBER SALDIRININ ETKİLERİ

JLR, 2 Eylül’de yaşanan siber saldırının ardından perakende ve üretim hizmetlerinde önemli aksaklıklar oluştuğunu açıklamıştı. Yapılan açıklamada, saldırının ardından üretim hatlarının ve lojistik operasyonların güvenli bir şekilde normale dönmesi için kapsamlı hazırlıklar yapıldığı vurgulandı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
SGK uyarı yayımladı: Hizmet dökümünde bu harf varsa sigortanız yanar
Emeklinin heyecanla beklediği haberi açıkladı: Eli kulağında
13 yaşındaki çocuk ChatGPT'ye bir soru sordu dakikalar içinde gözaltına alındı
Emekli maaşına zammı 3 ay önceden açıkladı: Şartları tek tek sıraladı
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Otomotiv
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
Zamdan önce son çıkış: En ucuz 10 elektrikli SUV
Zamdan önce son çıkış: En ucuz 10 elektrikli SUV