Siber saldırı sonrası üretim durmuştu: Dev otomobil üreticisine müjde

JLR, 31 Ağustos'ta gerçekleşen saldırının ardından İngiltere'deki fabrikalarında üretimi durdurdu. Faaliyetlerin 1 Ekim'e kadar durması bekleniyor ve bu durum İngiltere'nin en büyük otomobil üreticisinin tedarikçilerini belirsizlik içinde bırakıyor.

Kredinin, tedarikçilere kesintinin devam ettiği bu dönemde bir miktar güvence sağlaması bekleniyor. 1,5 milyar sterlinlik kredi, JLR'nin tedarik zincirindeki şirketlere ödemelerini yaparken nakit rezervlerini güçlendirmesine yardımcı olacak.

HÜKÜMET DESTEĞİYLE KREDİ VERİLECEK

Hükümet, yurtdışına mal satan İngiliz şirketlerine yardım amaçlı bir finansal destek mekanizması olan İhracat Geliştirme Garantisi (EDG) aracılığıyla krediye destek verecek.

Ticari bir bankadan alınan 1,5 milyar sterlinlik kredi, beş yıl içinde geri ödenecek.

BAKANLARDAN AÇIKLAMA

İşletme Bakanı Peter Kyle, “Kararlı adımımızın ardından, bu kredi garantisi tedarik zincirini desteklemeye ve West Midlands, Merseyside ve tüm Birleşik Krallık'ta vasıflı işleri korumaya yardımcı olacak” dedi.

Maliye Bakanı Rachel Reeves ise şunları ekledi:

“Jaguar Land Rover, on binlerce kişiyi istihdam eden ikonik bir İngiliz şirketi ve ekonomimizin en değerli varlıklarından biri.”

'BİNLERCE İŞİ KORUYORUZ'

“Bugün, 1,5 milyar sterlinlik ek özel finansmanla binlerce işi koruyor, tedarik zincirlerini desteklemelerine ve İngiliz otomobil endüstrisinin hayati bir parçasını korumalarına yardımcı oluyoruz.”

Saldırının sonucunda, otomobil üretim tedarik zincirinde üretim durduruldu ve binlerce çalışan işten çıkarılmıştı.