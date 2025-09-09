Şahin Aybek

Şahin Aybek

Yusuf Tekin yamalı paltodan kurtulabilecek mi?: Gogol’un “Palto”su ve MEB’in hikayesi

Yayınlanma:
Güncelleme:

Ben bugünlerde roman, hikaye tarzı kitaplar okuyorum. Şu sıralar elimde Gogol’un “Palto”su var. Hikâyede yamalı, sökülmüş, artık sahibini ne soğuktan koruyabilen ne de ona itibar kazandıran paltodan sahibinin vazgeçememesi, bir türlü kurtulamaması, sürekli terziye tadilat için götürülmesine rağmen hiçbir fayda sağlamaması anlatılıyor. Bana bu hikâye Millî Eğitim Bakanlığını hatırlattı. Çünkü biz de MEB’de yıllardır aynı eskimiş giysiyi taşıyoruz: Her tarafından iplikleri sarkmış, yamalı, aslında işlevini yitirmiş bir palto.

Yamalı Eğitim Sistemi

Türkiye’de eğitim sistemi buna benziyor. Her bakan değiştiğinde eskimiş paltomuza yeni bir yama vuruluyor: Müfredat biraz değiştiriliyor, sınav sistemi yeniden düzenleniyor, öğretmen yetiştirme sürecine geçici çözümler bulunuyor. Ama bütün bu yamalar, paltomuzu daha sağlam kılmıyor; aksine her müdahalede dikişler biraz daha zayıflıyor, kumaş biraz daha inceliyor. Palto bizi soğuktan korumadığı gibi hantal bir yük oluyor. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler; daha doğrusu bütün ülke bu köhne giysiyi omuzlarında taşımaya zorlanıyor.

Sapasağlam Bir Paltomuz Vardı

Oysa bir zamanlar elimizde sapasağlam bir palto vardı. Ne soğuğu geçiriyordu ne de yamaya ihtiyaç duyuyordu. Bu palto Hasan Âli Yücel’in döneminde dikilmiş bir paltoydu .Köy Enstitüleri ile Anadolu’nun en ücra köşelerine kadar uzanan, dünya klasiklerini Türkçeye kazandırarak gençlerin ufkunu açan, öğretmeni saygın, öğrenciyi değerli kılan bir giysi… O palto yalnızca bedeni değil, aynı zamanda toplumsal ruhu da koruyordu.

Sandığa Kaldırılan Palto

Ama o sağlam palto bir gün sandığa kaldırıldı.Köy Enstitüleri kapatıldı. Böylece yalnızca bir okul modeli değil, aynı zamanda üretken, özgür, sorgulayan, eşitlikçi bir toplum hayali de yarım bırakıldı. Kapatılışın ardından köylü yeniden cehalete mahkûm edildi, şehirle köy arasındaki makas daha da açıldı. Üretkenlik yerine ezbercilik hâkim oldu; sorgulayan, tartışan, eleştiren bireyler yetişecek iklim yok edildi. Öğretmenlik, köyün öncüsü ve aydını olmaktan çıkarılıp devletin sıradan memurluğuna evrildi.

Bugün çocuklarımız geleceğin sert rüzgârlarına karşı çıplak kalıyorsa, sebebi işte o sandığa kaldırılmış sağlam paltodur. Yerine dikilen her yeni giysi, eskisinden daha dayanıksız çıktı. MEB’in her “reformu”, her “yeni düzenlemesi” aslında sökülmüş dikişlere atılmış kötü birer yama oldu.

Yeni Bir Palto Almak Lazım

Artık sorunlar, yırtıkları yamamaya çalışmakla çözülemez. Çözüm, sandıktaki o sağlam paltonun ruhunu yeniden hatırlamak; Hasan Âli Yücel’in ufkunu bugünün ihtiyaçlarına uyarlayarak eğitimi yeniden kurmaktır. Çünkü bir ülkenin en güvenilir paltosu, çocuklarını geleceğin soğuğuna karşı koruyan eğitim sistemidir. Eğer eğitim sistemimiz çocuklarımızı cehalet rüzgârlarından korumuyorsa geriye yalnızca üşüyen, çaresiz ve umutsuz nesiller kalır. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

Önceki ve Sonraki Yazılar
Şahin Aybek Arşivi

Ne kadar yükseğe tırmanırsan, zirve o kadar yalnızdır (Zirvede Yalnız Bir Aptal Nietzsche)

 08 Eylül 2025 Pazartesi 05:00

Eğitimde bütün parçaların toplamından üstündür

 07 Eylül 2025 Pazar 05:10

Eğitimle bir olalım, iri olalım, diri olalım: Eğitimle birlikten doğan güç

 06 Eylül 2025 Cumartesi 05:05

"Ruhlarımız yatak değiştirme saplantısı ile bir göç sıkıntısı içindedir"

 05 Eylül 2025 Cuma 05:25

12 yıllık zorunlu eğitim ne tür değişimlere yol açmıştır?

 04 Eylül 2025 Perşembe 05:10

Beklemek: Ömre sabır eklemek

 03 Eylül 2025 Çarşamba 05:10

Sayın Yusuf Tekin’e “At Sineği”nden Küçük Bir Isırık

 02 Eylül 2025 Salı 05:20

Köy enstitülerini anlamayan Mansur Yavaş’ı anlayamaz

 01 Eylül 2025 Pazartesi 05:00

“İmam Hatip Liselerinin Karpuzlusu da Çıkacak mı?”

 31 Ağustos 2025 Pazar 05:15

Hür Bir Ağaç gibi Kök Salmak Eğitimle Mümkündür

 30 Ağustos 2025 Cumartesi 05:10
SON YAZILAR
Şahin Aybek
ŞahinAybek
Yusuf Tekin yamalı paltodan kurtulabilecek mi?: Gogol’un “Palto”su ve MEB’in hikayesi
Fikret Bila
FikretBila
CHP'nin dik duruşu
Sedat Kaya
SedatKaya
Fenerbahçe'nin yeni hocasının bilinmeyenleri: Tesadüf olamayacak bir başarı hikayesi
Ayşenur Arslan
AyşenurArslan
ROK isim bile vermiş!
İsmail Saymaz
İsmailSaymaz
AK Parti’den CHP’yi dilenmek
Yusuf Tekin yamalı paltodan kurtulabilecek mi?: Gogol’un “Palto”su ve MEB’in hikayesi
Yusuf Tekin yamalı paltodan kurtulabilecek mi?: Gogol’un “Palto”su ve MEB’in hikayesi
CHP'nin dik duruşu
CHP'nin dik duruşu
İlber Ortaylı'dan Selimiye Camisi uyarısı: "İşbirliği kokusu geliyor"
İlber Ortaylı'dan Selimiye Camisi uyarısı: "İşbirliği kokusu geliyor"
Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! 2 can gitti...
Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! 2 can gitti...